Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Bartosek

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Séc Jan Batosek. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chào đón Ngài Jan Bartosek, Phó Chủ tịch Hạ viện Séc sang thăm làm việc tại Việt Nam. Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Ngài Phó Chủ tịch Hạ viện và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải diễn ra sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chuyến thăm của ngài Jan Bartosek và Đoàn tiếp tục góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng, giữa hai đất nước nói chung.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn truyền thống tại khu vực Trung - Đông Âu, trong đó, Séc là một trong những đối tác rất quan trọng. Thời gian qua, hai nước có quan hệ chính trị, ngoại giao rất tốt đẹp, các cơ quan Chính phủ, Quốc hội liên tiếp trao đổi đoàn cấp cao, các cấp.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Cộng hòa Séc đã ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, người lao động Việt Nam đã được Cộng hòa Séc giúp đỡ sang học tập và lao động. Nhiều người trong số đó đang giữ trọng trách trong bộ máy Nhà nước cũng như trong đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Đánh giá cao Cộng hòa Séc công nhận cộng đồng người Việt Nam là dân tộc thiểu số tại Séc, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là điều kiện căn bản, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Bartosek cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống, sự hợp tác hai nước phát triển được hàng chục năm nay đã đem đến những “trái ngọt”, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhắc lại chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala vào tháng 4/2023 vừa qua, Phó Chủ tịch Hạ viện Séc cho rằng, các cuộc trao đổi đoàn cấp cao, các cấp đã minh chứng cho sự quan tâm, nỗ lực của lãnh đạo hai nước để có thể nâng tầm quan hệ ngoại giao.

Ngài Jan Bartosek mong muốn hai nước sớm mở đường bay thẳng để thúc đẩy hợp tác du lịch; thúc đẩy hợp tác thương mại hai nước theo hướng cân bằng hơn, Séc sớm xuất khẩu sang Việt Nam các sản phẩm như thịt bò, thịt lợn...; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, hợp tác phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy...

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội nhất trí với Phó Chủ tịch Hạ viện Séc, cho rằng hợp tác du lịch là một trong những lĩnh vực rất tiềm năng nếu hai nước sớm mở đường bay thẳng. Việc này sẽ đồng thời đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân. Đây cũng là mong muốn của cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

Năm 2022, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Séc đạt 848 triệu USD, tăng 15% so với năm 2021. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng và mong muốn của hai nước. Nhấn mạnh hai nền kinh tế có tính bổ sung cho nhau, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Cộng hòa Séc là nước có tiềm lực phát triển nông nghiệp, có thể đầu tư tại Việt Nam nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu. Việt Nam mong muốn có nhiều hàng hóa vào thị trường EU, trong đó có Séc trên cơ sở Hiệp định Tự do thương mại Việt Nam-EU (EVFTA); ngược lại, Việt Nam tạo điều kiện tăng sản lượng hàng hóa của Séc vào Việt Nam.

Về hợp tác Nghị viện/Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh việc trao đổi Đoàn; tiếp tục thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Séc đã ký năm 2009, đồng thời xem xét ký mới Thỏa thuận hợp tác cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Phó Chủ tịch Hạ viện Jan Bartosek nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam được công nhận là dân tộc thiểu số tại Séc, là một phần không tách rời của xã hội Séc, góp phần vào xây đắp nhịp cầu hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Nhấn mạnh sự quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo, ngài Jan Bartosek mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này và cho biết, Séc cấp học bổng nghiên cứu sinh cho Việt Nam. Giáo dục, đào tạo cũng là nền tảng phát triển tình hữu nghị giữa hai đất nước.

Bày tỏ đồng tình với Phó Chủ tịch Hạ viện Séc về việc sớm mở Trung tâm văn hóa Séc tại Việt Nam, theo Chủ tịch Quốc hội, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động khó lường, trên cơ sở của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, việc tăng cường hợp tác giữa hai bên là rất quan trọng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Séc thúc đẩy các nước còn lại trong EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) để mở rộng hơn nữa cơ hội hợp tác đầu tư giữa hai bên; thúc đẩy Hội đồng châu Âu (EC) sớm gỡ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Hạ viện Séc trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Về Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Hạ viện Séc khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, qua Ngài Phó Chủ tịch Hạ viện Jan Bartosek, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời thăm hỏi và lời mời Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Séc thăm chính thức Việt Nam; mời Nghị viện Séc cử Đoàn tham dự Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 dự kiến từ ngày 15-17/9/2023 tại Việt Nam.



Tiếp đó, Phó Chủ tịch Hạ viện Séc Jan Bartosek và các thành viên Đoàn đã dự khán phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam./.