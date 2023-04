Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn Nghị sĩ Hoa Kỳ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thượng nghị sĩ Jeff Merkley. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh và nhiệt liệt chào mừng Đoàn; cho rằng đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương; đánh giá cao sự phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ hai nước thời gian qua, trong đó có đóng góp quan trọng của nhiều Nghị sĩ Hoa Kỳ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng thực chất, tin cậy, đi vào chiều sâu, ổn định, lâu dài, trên tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai” và tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau. Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; đánh giá rất cao thông điệp nhất quán của Hoa Kỳ là ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng.



Thượng Nghị sĩ Jeff Merkley trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian cho cuộc tiếp; cho biết chuyến thăm là hoạt động quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước, tiếp tục xây dựng nền tảng tốt hơn để phát triển những kết quả đã đạt được do các Nghị sĩ Hoa Kỳ như: Thượng nghị sĩ Patrich Leahy, Thượng nghị sĩ John Kerry, cố Thượng nghị sĩ John McCain, cùng nhiều Nghị sĩ Hoa Kỳ khác đã xây dựng, đặt nền móng.



Tại cuộc tiếp, các Nghị sĩ Hoa Kỳ đánh giá cao những chương trình, hoạt động hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là trong giải quyết hậu quả chiến tranh, hỗ trợ người khuyết tật do chiến tranh, khử độc dioxin...; nhấn mạnh việc phân tích ADN để hỗ trợ tìm kiếm hài cốt binh lính Hoa Kỳ, bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh là hoạt động rất quan trọng, tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.



Các Nghị sĩ bày tỏ ấn tượng khi chứng kiến sự phát triển năng động, đổi mới của Việt Nam hiện nay; bày tỏ mong muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ sâu sắc và mạnh mẽ hơn giữa nhân dân hai nước, quan tâm về việc đào tạo lực lượng lao động trẻ của Việt Nam, những thế hệ kế tiếp tham gia vào thị trường lao động thời gian tới; khẳng định sẽ tiếp tục góp phần xây dựng quan hệ Đối tác toàn diện, nỗ lực thúc đẩy để nâng cấp quan hệ hai nước trong thời gian tới.



Đánh giá cao cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP-26, các Nghị sĩ cho biết cả hai nước đều có những khó khăn, thách thức để hướng đến mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050. Hoa Kỳ mong muốn hợp tác với Việt Nam bằng những hoạt động cụ thể, trong đó có chuyển đổi năng lượng sạch. Bày tỏ quan tâm đến Quy hoạch điện VIII của Việt Nam, các nghị sĩ cho biết các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn tiếp cận năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, điện gió, mong muốn tìm kiếm những thị trường có tiêu chuẩn lao động cao…



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thượng Nghị sĩ J.Merkley và Đoàn đã nêu bật tầm quan trọng của việc xây dựng khuôn khổ luật pháp, tạo cơ chế phù hợp trong thực hiện các mục tiêu nhằm thực hiện cam kết tại COP-26; mong muốn cùng thúc đẩy hợp tác để chia sẻ và giải quyết những khó khăn, thách thức chung. Nhấn mạnh về mối quan tâm trong đó có chuyển đổi số, công nghệ số, đây cũng là ưu tiên của Việt Nam, các Nghị sĩ cho biết Hoa Kỳ đang thúc đẩy tiêu chuẩn về số, kỹ năng, công nghệ số; bày tỏ hy vọng hai bên cùng hướng đến tiêu chuẩn chung về an toàn thông tin, chuyển đổi số...



Cảm ơn các Nhị sỹ Hoa Kỳ về các nội dung phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, đó là những vấn đề rất toàn diện, mang tính toàn cầu và cũng rất quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.



Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Quốc hội Hoa Kỳ trong việc phát triển và làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Hợp tác giữa Quốc hội hai nước là yếu tố quan trọng trong tổng thể mối quan hệ giữa hai quốc gia. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ủng hộ và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Quốc hội hai nước trên tất cả các lĩnh vực, ở các cấp, góp phần để hai nước nâng quan hệ lên tầm cao mới; mong muốn Quốc hội hai nước sớm hình thành khung khổ hợp tác và nghiên cứu xây dựng cơ chế trao đổi, làm việc chính thức giữa các ủy ban chuyên môn của Quốc hội, tăng cường quan hệ giữa các nhóm nghị sĩ, đặc biệt là Nhóm Nghị sĩ trẻ, Nghị sĩ nữ. Quốc hội Hoa Kỳ sớm thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hoa Kỳ-Việt Nam.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư là điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua; đồng thời cho biết, quy hoạch là vấn đề được quan tâm đặc biệt tại Việt Nam. Vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia. Đây là cơ sở để Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xây dựng, phê duyệt các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch chuyên ngành, trong đó có Quy hoạch điện VIII.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thượng nghị sĩ Jeff Merkley phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đánh giá cao Hoa Kỳ tăng cường hợp tác, hỗ trợ khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng sông Mekong, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh trong chương trình làm việc lần này đoàn sẽ đến thăm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi đang chịu tác động nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Việt Nam xác định ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; đang tích cực, chủ động cùng cộng đồng quốc tế giảm phát thải khí nhà kính, thể hiện qua cam kết rất mạnh mẽ tại COP-26. Việt Nam mong nhận được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để thực hiện hiệu quả những cam kết trong lĩnh vực này.



Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội và Thượng Nghị sĩ J.Merkley trao đổi về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; trong đó có vấn đề Biển Đông, cùng nhất trí về việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, bảo đảm các quyền tự do hàng hải, hàng không, không sử dụng hoặc đe dọa vũ lực trong quan hệ quốc tế, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.



Các Nghị sĩ Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) sớm được ký kết; đồng thời tái khẳng định sự coi trọng của Hoa Kỳ đối với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN cũng như tiếp tục thúc đẩy quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ trong thời gian tới để giải quyết những vấn đề chung như biến đổi khí hậu.



Về IPEF, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam coi trọng và sẵn sàng cùng các đối tác thảo luận trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, bình đẳng, cùng có lợi và đóng góp cho hòa bình, phát triển tại khu vực. Việt Nam đang tích cực xem xét các trụ cột hợp tác trong Khuôn khổ IPEF; đồng thời mong Hoa Kỳ và các nước tiếp tục tiếp cận trên tinh thần cởi mở, bao trùm, cân bằng và linh hoạt, phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước.



Tại cuộc tiếp, trong không khí chân thành và cởi mở, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ quan điểm của Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm quyền con người và quyền công dân theo Hiến pháp và pháp luật. Vấn đề quyền con người đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rất rõ trong Bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và được ghi nhận trong Hiến pháp. Việt Nam luôn tôn trọng và thực hiện đầy đủ công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết và tham gia.

Nhân dịp này, qua Thượng nghị sĩ J.Merkley và Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng gửi lời mời Nhóm nghị sĩ trẻ Hoa Kỳ tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng Chín tới./.