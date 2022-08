Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn Ban Thanh niên Đảng LDP Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: TXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào mừng Đoàn đến thăm Nhà Quốc hội; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Đây cũng là lần thứ tư, Đảng LDP cử Đoàn các nghị sĩ trẻ sang thăm Việt Nam.



Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử Thượng viện tháng Bảy vừa qua; cho rằng, chiến thắng này đã cho thấy sự tín nhiệm cao của người dân Nhật Bản đối với Thủ tướng Kishida Fumio và Đảng Dân chủ Tự do; đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch LDP, Thủ tướng Kishida Fumio, Nhật Bản sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, to lớn hơn.



Các thành viên Đoàn đại biểu Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian cho cuộc tiếp. Nhấn mạnh quan hệ hai nước hết sức bền chặt, Hạ nghị sĩ Suzuki Norikazu cho biết Đoàn đã làm việc với Nhóm Nghị sĩ trẻ Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trao đổi, thảo luận về nhiều biện pháp nhằm tăng cường quan hệ giữa thanh niên hai nước và nghị sĩ trẻ hai nước. Qua các cuộc làm việc, các nghị sĩ trẻ Nhật Bản cũng đã được chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về tình hình phát triển của Việt Nam, các chính sách của Việt Nam dành cho giới trẻ...



Thượng nghị sĩ Sato Kei nhấn mạnh, Ban Thanh niên Đảng LDP rất mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nghị sĩ trẻ và thanh niên hai nước, du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Năm 2023, Việt Nam và Nhật Bản sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thượng Nghị sĩ Sato Kei mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để quan hệ giữa thế hệ trẻ hai nước và nghị sĩ trẻ hai nước phát triển ngày càng tốt đẹp hơn nữa, đóng góp thiết thực vào việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Nhất trí với các đề xuất của các nghị sĩ trẻ, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả toàn diện trên các lĩnh vực. Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ với Nhật Bản trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân. Đánh giá cao vai trò của thanh niên, các nghị sĩ trẻ trong phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam hết sức ủng hộ việc tăng cường mối quan hệ giữa thế hệ trẻ hai nước nói chung và các nghị sĩ trẻ hai nước nói riêng.



Nhấn mạnh Việt Nam và Nhật Bản đang thúc đẩy mạnh mẽ kết nối hai nền kinh tế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nghị sĩ trẻ, Ban Thanh niên Đảng LDP Nhật Bản tiếp tục quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, nhất là thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản; quan tâm thúc đẩy hợp tác lao động giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản để bù đắp sự thiếu hụt về nguồn nhân lực của Nhật Bản, như ý kiến của các thành viên trong đoàn. Cùng với đó, thanh niên hai nước có thể tổ chức các Festival thanh niên, sinh viên định kỳ, nhất là trong năm 2023 khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nghị sĩ trẻ hai nước tăng cường các chuyến thăm, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm./.