Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh, Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh quân đội Hoàng gia, Phó Tư lệnh lục quân Campuchia. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Campuchia và thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Campuchia, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo tài tình của Chính phủ Hoàng gia do Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đứng đầu, đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao, tỷ lệ lạm phát trong tầm kiểm soát, sớm mở cửa trở lại đất nước sau đại dịch COVID-19; đồng thời tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan cùng AIPA-43, qua đó giúp nâng cao vai trò và vị thế của Campuchia trong khu vực và trên trường quốc tế.

Đánh giá cao sự trưởng thành của thế hệ lãnh đạo trẻ của Campuchia và nhằm phát huy tích cực kết quả tốt đẹp của các hoạt động hai nước đã và đang triển khai chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Campuchia – Việt Nam 2022 kỷ niệm 55 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 – 24/6/2022), Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại tướng Hun Manet, trong vai trò người đứng đầu công tác thanh niên của Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, tiếp tục phối hợp với phía Việt Nam tăng cường hơn nữa hiệu quả của các hoạt động giao lưu lãnh đạo trẻ, giao lưu thanh niên và giao lưu nhân dân, để thế hệ trẻ tiếp tục truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Campuchia.

Đại tướng Hun Manet bày tỏ vinh dự được gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thông báo với Chủ tịch Quốc hội kết quả chuyến thăm làm việc rất thành công của ông tại Việt Nam (tháng 8/2022) và tham dự Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN lần thứ 23 tại Hà Nội vừa qua; cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã tích cực ủng hộ Campuchia trong quá trình đảm nhiệm vai trò Chủ tịch AIPA-43, tin tưởng rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội góp phần quan trọng vào thành công của các sự kiện cấp cao ASEAN tại Campuchia lần này.

Đại tướng Hun Manet nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, đã đạt được thời gian qua, đặc biệt trong ứng phó với đại dịch COVID-19, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường hội nhập khu vực và quốc tế. Đại tướng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của nhân dân Campuchia đối với sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia trong công cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ hài lòng khi hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột trong quan hệ song phương, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh, an toàn, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022, trong đó có Lễ kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Hun Sen. Chủ tịch Quốc hội nhất trí với Đại tướng Hun Manet cần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ trên tất cả các kênh và trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại – đầu tư, nghị viện, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân…/.