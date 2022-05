Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Vương quốc Anh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ngài Gareth Ward, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại cuộc tiếp, Đại sứ Gareth Ward cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch Thượng viện Anh John McFall và Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle nhân dịp kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị - sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước và nhân dân Anh; đồng thời chúc mừng Việt Nam đã vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Hiện nay, các hoạt động kinh tế - xã hội ở Việt Nam đã trở lại bình thường và đang phục hồi nhanh chóng. Đặc biệt, vừa qua, Việt Nam đã tổ chức rất thành công SEA Games 31 - sự kiện thể thao lớn nhất của các nước trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là minh chứng cho thấy sự phục hồi của Việt Nam nói riêng và các nước trong khu vực nói chung.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Đại sứ Gareth Ward đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2010 đến nay, quan hệ Việt Nam - Anh ngày càng phát triển tốt đẹp. Năm 2021, trước những khó khăn do tác động của đại dịch COVOD-19 nhưng phía Anh đã cử nhiều Đoàn lãnh đạo cấp cao thăm Việt Nam như: Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch COP26. Hai Bên phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, duy trì phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) và ASEAN - Anh.



Về kinh tế, thương mại, năm 2021, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 6,6 tỷ USD. Xuất khẩu của Việt Nam sang Anh tăng mạnh nhờ tác động tích cực của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh và sự phục hồi của chuỗi cung ứng sau đại dịch. Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại thị trường châu Âu. Hợp tác trên các lĩnh vực khác như giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân... được mở rộng.



Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Anh những năm qua. Hai bên đã duy trì trao đổi Đoàn các cấp, duy trì tiếp xúc, tham vấn tại các diễn đàn nghị viện đa phương, đặc biệt là tại Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP). Nhấn mạnh sự hợp tác hiệu quả giữa Cơ quan lập pháp hai nước là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đại sứ Gareth Ward tiếp tục làm cầu nối cho việc tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội, đề xuất các hoạt động hợp tác hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2023.

Tại cuộc tiếp, Đại sứ Gareth Ward cho biết Chính phủ Anh đánh giá rất cao cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) và định hướng phát triển bền vững, phát triển xanh mà Việt Nam đang nỗ lực thực hiện. Cho rằng đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Đại sứ nhấn mạnh về tiềm năng hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp hai nước trong các lĩnh vực như: Nâng cao tính minh bạch trong quản trị công, xây dựng khung khổ pháp lý cho kinh tế số, phát triển công nghệ cao…/.