Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ New Zealand Tredene Dobson

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành nhiệm kỳ tại Việt Nam. Đánh giá cao đóng góp của Đại sứ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa Quốc hội 2 nước nói riêng, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng trên bất cứ cương vị nào, Đại sứ vẫn giữ tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và tiếp tục đóng góp tích cực cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn Đại sứ quán New Zealand và Đại sứ Tredene Dobson vì sự hỗ trợ rất tích cực trong chuyến thăm chính thức New Zealand vào tháng 6/2022 của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Chuyến thăm đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp với các thành viên trong đoàn và rất thành công. Cảm ơn New Zealand đã dành cho đoàn nghi thức đón tiếp rất đặc biệt theo phong tục của người Maori, Chủ tịch Quốc hội cho biết, nghi thức đón tiếp đoàn được lan truyền rất rộng rãi trên các mạng xã hội tại Việt Nam, có sức lan tỏa rất lớn.

Đại sứ Tredene Dobson bày tỏ xúc động khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam; trân trọng cảm ơn vì những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước; bày tỏ tự hào về tất cả những thành tựu chung mà hai bên đã đạt được trong suốt 3 năm nhiệm kỳ Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch COVID-19 gây hậu quả cho toàn thế giới, nhưng qua đại dịch cũng đã chứng minh tình hữu nghị, sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và New Zealand. Hai nước có cùng phương thức ứng phó với đại dịch, có sự trao đổi rất chặt chẽ và trao đổi đoàn cấp cao ngay sau đại dịch.

Trong rất nhiều thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Tredene Dobson đặc biệt nhấn mạnh tới những kết quả đạt được trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, triển khai nhiều dự án hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, quốc phòng, an ninh... Đại sứ cho biết sau 3 năm công tác đã hiểu thêm rất nhiều về Việt Nam, đặc biệt là về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Quốc hội trong hệ thống chính trị Việt Nam. Đại sứ khẳng định tầm quan trọng của việc thắt chặt hợp tác nghị viện giữa New Zealand - Việt Nam; dù ở cương vị nào cũng luôn đặt Việt Nam ở vị trí rất đặc biệt trong trái tim và luôn nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi nghe những lời nói tốt đẹp của Đại sứ Tredene Dobson về đất nước và con người Việt Nam; chúc mừng, trân trọng cảm ơn những đóng góp rất lớn của Đại sứ trong suốt 3 năm qua, đã thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực như: chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, giao lưu nhân dân, các dự án hỗ trợ ODA và nhiều mặt hợp tác khác. Đặc biệt là việc hai bên tạo điều kiện cho hàng hóa nông sản tiếp cận thị trường của nhau.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn New Zealand đã rất tích cực hỗ trợ Việt Nam cả về vaccine, máy thở và nguồn lực để kiểm soát dịch COVID-19, phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, cá nhân Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đại sứ quán New Zealand và người kế nhiệm Đại sứ Tredene Dobson hoạt động, góp phần tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand nói chung và giữa hai cơ quan lập pháp hai nước nói riêng./.