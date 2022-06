Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ New Zealand Tredene Cherie Dobson

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Cherie Dobson. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Vui mừng gặp Đại sứ Tredene Cherie Dobson, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ cho sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand; đồng thời chúc mừng những thành tựu phát triển mà New Zealand đạt được thời gian qua, trở thành một trong những nền kinh tế có tính cạnh tranh cao, tự do nhất trên thế giới.

Đại sứ Tredene Cherie Dobson cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian cho cuộc tiếp. Đại sứ cho biết, trong năm đầu của nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, những khó khăn của đại dịch COVID-19 không cản trở quan hệ hợp tác giữa hai nước. Cả New Zealand và Việt Nam đã nỗ lực vượt qua đại dịch; cùng chia sẻ hợp tác trong lĩnh vực y tế, kinh tế, giao lưu nhân dân. Hai nước cũng đã hợp tác chặt chẽ trong khu vực. Đánh giá cao những kết quả Việt Nam đạt được cũng như nỗ lực trong khôi phục kinh tế, Đại sứ cho rằng, sau đại dịch COVID-19, giữa hai nước có nhiều lĩnh vực có thế mạnh để thúc đẩy hợp tác, trong đó kinh tế, thương mại là quan tâm hàng đầu nhằm góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực trong kiểm soát dịch COVID-19 của New Zealand thời gian qua; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực quan hệ hai nước thời gian qua. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hai nước không ngừng duy trì trao đổi và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm.

Đánh giá cao Việt Nam và New Zealand đã ký kết Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2021 – 2024, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược với New Zealand; cảm ơn Chính phủ New Zealand luôn quan tâm và dành ưu tiên viện trợ ODA để Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tập trung vào các lĩnh vực New Zealand có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như nông nghiệp, phát triển nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, quản lý và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và giảm nghèo. Sự hợp tác này rất hiệu quả và thiết thực.

Về hợp tác phòng, chống đại dịch COVID-19, New Zealand đã hỗ trợ Việt Nam 30.000 liều vaccine AstraZeneca (tháng 9/2021), 2 triệu đô la New Zealand để phục hồi sau đại dịch cũng như có nhiều đóng góp đối với công cuộc ứng phó với COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á.

Trên nền tảng của mối quan hệ đang phát triển rất tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực, Chủ tịch Quốc hội đề nghị New Zealand tạo thuận lợi để sớm hoàn tất các thủ tục mở cửa thị trường cho các loại trái cây đặc sản của Việt Nam và thúc đẩy đưa hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam vào New Zealand, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD vào năm 2024; khuyến khích doanh nghiệp New Zealand tích cực đầu tư tại Việt Nam, nhất là công nghiệp chế biến hàng nông thủy sản.

Đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong phát triển kinh tế, thương mại thông qua phê chuẩn, tham gia các Hiệp định thương mại tự do, Đại sứ cho biết, New Zealand ủng hộ cam kết của Việt Nam trong Hội nghị COP26. New Zealand sẵn sàng tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, kiểm soát phát thải khí mê-tan trong ngành nông nghiệp với Việt Nam. Bên cạnh đó, trong phát triển kinh tế số và chuyển đổi số, rất cần những chính sách, đạo luật để điều chỉnh, vượt qua thách thức, New Zealand mong muốn hợp tác với Quốc hội Việt Nam để cùng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Chia sẻ về hợp tác thành công trong dự án thương mại hóa 3 giống thanh long có giá trị cao trong năm 2021, Đại sứ cho biết, nông nghiệp là trụ cột chính trong quan hệ hợp tác song phương, New Zealand sẽ tiếp tục có dự án tương tự đối với loại quả có giá trị cao như chanh leo của Việt Nam; sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao...

Tại cuộc tiếp, trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội và Đại sứ Tredene Cherie Dobson nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật Biển của Liên hợp quốc năm 1982 (UNCLOS 1982).



Thông qua Bà Đại sứ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và lời mời thăm chính thức Việt Nam tới Ngài Chủ tịch Quốc hội New Zealand./.