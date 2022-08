Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Ủy ban Chiến lược toàn cầu Tập đoàn Tài chính Hana

Chào mừng chuyến thăm làm việc của Chủ tịch Ủy ban Chiến lược toàn cầu Tập đoàn Tài chính Hana và các thành viên trong Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng gặp lại ông Kim Jung Tai sau cuộc gặp gỡ tại Thủ đô Seoul vào tháng 12/2021 nhân dịp thăm chính thức Hàn Quốc; đồng thời khẳng định mong muốn, sẵn sàng chia sẻ về tầm nhìn, định hướng, chiến lược đầu tư kinh doanh của Tập đoàn Tài chính Hana tại Việt Nam… Để từ đó góp phần thúc đẩy, tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc, đặc biệt khi hai nước đang có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2022).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Kim Jung Tai, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược toàn cầu, Tập đoàn Tài chính Hana (Hàn Quốc). Ảnh: TTXVN



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Tập đoàn Tài chính Hana và các đối tác Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Ông Kim Jung Tai thay mặt Tập đoàn Tài chính Hana cảm ơn Chủ tịch Quốc hội dành thời gian cho cuộc tiếp; đồng thời thông báo kết quả hợp tác với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong hơn hai năm vừa qua. Đặc biệt, gần đây Công ty chứng khoán Hana (Hana Securities) đã ký thỏa thuận đầu tư 35% cổ phần vốn điều lệ của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC).



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành quả hợp tác tốt đẹp giữa Tập đoàn Tài chính Hana và BIDV trong hoạt động ngân hàng và đóng góp an sinh xã hội cho Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao quyết tâm phát triển quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai định chế theo cả chiều rộng và chiều sâu, thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô và phạm vi hợp tác trong các lĩnh vực hoạt động tài chính phi ngân hàng, đặc biệt là nỗ lực của hai bên thông qua ký kết thực hiện giao dịch đầu tư cổ phần chiến lược tại Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) của Công ty Chứng khoán Hana.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thị trường chứng khoán toàn cầu và Việt Nam gặp nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và bất ổn của các nền kinh tế lớn trên thế giới. Đây là biến động mang tính tạm thời. Đánh giá cao và chúc mừng kết quả hợp tác giữa BIDV và Tập đoàn Tài chính Hana cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng ấn tượng thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh quyết định của Tập đoàn Hana trong việc ký thỏa thuận đầu tư 35% cổ phần vốn điều lệ của BSC; cho rằng đây là quyết định mang tính chiến lược dài hạn. Điều này thể hiện sự tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài nói chung cũng như triển vọng kinh tế của Việt Nam.



Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Dựa trên kết quả kim ngạch thương mại từ đầu năm đến nay giữa hai nước nên khả năng mục tiêu 100 tỷ USD vào năm 2023 có thể sẽ được thực hiện trong năm 2022 và hai nước sẽ nỗ lực để đạt mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Theo Chủ tịch Quốc hội, với sự tăng trưởng như vậy, sự hiện diện và quy mô đầu tư tài chính, ngân hàng của Hàn Quốc sang Việt Nam sẽ phục vụ rất thiết thực cho mục tiêu trên cũng như trong lĩnh vực đầu tư hai nước.

Ngoài hoạt động đầu tư kinh doanh, an sinh tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tập đoàn Hana đóng góp trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế, chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh cho các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ; đồng thời khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng lắng nghe để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách, thể chế, tạo điều kiện tốt nhất cho mọi thành phần kinh tế, nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc ngày càng mở rộng đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.



Ông Kim Jung Tai bày tỏ đồng tình với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội cho rằng tình hình kinh tế thế giới sẽ sớm ổn định, theo đà phát triển chung; nhấn mạnh, Tập đoàn Hana sẽ phối hợp chặt chẽ với BIDV tìm giải pháp, kế hoạch tăng cường đầu tư, tạo kết quả hợp tác tốt nhất trong thời gian tới; đồng thời tái khẳng định, Tập đoàn Hana tại Việt Nam sẽ vừa tham gia đầu tư, kinh doanh, vừa đảm bảo đóng góp cho công tác an sinh xã hội.



Nhân dịp này, ông Kim Jung Tai cho biết, Tập đoàn Hana với vai trò là nhà tài trợ chính cho các giải bóng đá các cấp của Hàn Quốc. Do đó, Tập đoàn mong muốn tìm kiếm, có thêm nhiều cầu thủ Việt Nam tham gia các giải đấu chuyên nghiệp của Hàn Quốc. Thông qua đó nuôi dưỡng, phát triển tài năng của các cầu thủ cũng như tăng cường giao lưu hơn nữa trong lĩnh vực thể thao giữa hai nước.

Hoan nghênh ý định trên của Tập đoàn Hana, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với việc thi đấu ở nước ngoài sẽ góp phần để cầu thủ Việt Nam nâng cao trình độ bóng đá nói chung, nhất là cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng và bày tỏ tin tưởng rằng, quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn Tài chính Hana với đối tác cũng như hoạt động của Tập đoàn tại Việt Nam sẽ đạt hiệu quả ngày càng cao, đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực tài chính – ngân hàng của Việt Nam, thiết thực góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc nói chung./.