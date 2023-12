Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Học viện Chính trị Công an Lào

Cùng đi có Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Trọng Hưng; Thượng tướng Kongthong Phongvichit, Thứ trưởng Bộ Công an Lào và lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội Lào…

Đại diện Bộ Công an Lào và Học viện Chính trị Công an Lào vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm, làm việc tại Lào; trân trọng cảm ơn Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam luôn sát cánh, hỗ trợ Lực lượng vũ trang nhân dân Lào trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay; cảm ơn sự hỗ trợ của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam trong việc xây dựng Học viện Chính trị Công an Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng tới thăm Học viện Chính trị Công an Lào, công trình tiêu biểu cho sự hợp tác, gắn kết và giúp đỡ chí tình giữa hai Đảng, hai nước nói chung và giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam-Lào nói riêng. Học viện được xây dựng trong khuôn viên rộng 6,5 ha, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho 1.200 học viên hằng năm, được khánh thành và đưa vào sử dụng chỉ sau 7 tháng thi công.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, lực lượng Công an nhân dân hai nước không chỉ cần giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ mà còn phải vững về lập trường tư tưởng chính trị. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hy vọng Học viện Chính trị Công an Lào sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị lớn của Bộ Công an và của đất nước Lào anh em, là nơi đào tạo và bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Lào thực sự trở thành "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc sống của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Đảng, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với lực lượng Công an Lào anh em. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Công an hai nước tiếp tục hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để đưa Học viện Chính trị Công an Lào đi vào hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng trong tương lai, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung và giữa lực lượng Công an hai nước nói riêng sẽ được gìn giữ, kế thừa và phát triển tốt đẹp hơn nữa; lực lượng Công an hai nước sẽ có nhiều hoạt động, công trình hợp tác thiết thực, mang đậm dấu ấn của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào như câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việt - Lào hai nước chúng ta; Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long” và câu nói của Chủ tịch Souphanouvong “Tình nghĩa Việt - Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao quà tặng và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Học viện Chính trị Công an Lào./.