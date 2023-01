Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết ngư dân tỉnh Quảng Bình

Cùng tham gia đoàn có: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh Lê Tấn Tới; Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, Vũ Đại Thắng; lãnh đạoBộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho ngư dân tại Khu neo đậu tàu thuyền Cửa Phú. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại Khu neo đậu tàu thuyền Cửa Phú, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, trao 50 suất quà Tết tặng ngư dân, bày tỏ vui mừng tỉnh Quảng Bình có 2 Nghiệp đoàn nghề cá, trò chuyện với ngư dân, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quảng Bình là tỉnh có đội tàu cá đánh bắt xa bờ lớn thứ ba trên cả nước, có sản lượng đánh bắt thủy-hải sản rất lớn. Ngư dân vươn khơi bám biển vừa khai thác nguồn lợi hải sản, vừa góp phần rất tích cực bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.



Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm tới đời sống ngư dân và tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con vươn khơi, bám biển. Ngày 30/12/2022 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc rất khẩn trương để xem xét thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2023 nhằm hỗ trợ kịp thời người dân, doanh nghiệp.



Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn các cơ quan hữu quan từ Trung ương tới địa phương cần quan tâm, hỗ trợ ngư dân nhiều hơn, nhất là tăng cường dịch vụ hậu cần nghề cá, để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội chúc ngư dân đón năm mới với nhiều điều kiện thuận lợi hơn, có một năm mưa thuận, gió hòa, tôm cá đầy khoang và đời sống ngày càng nâng cao. Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con tăng cường tình đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn. “Trên bờ bà con ta đã đoàn kết rồi, thì ngoài khơi càng cần đoàn kết hơn. Chỉ đoàn kết mới tạo nên sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn”, Chủ tịch Quốc hội nói.



Thay mặt ngư dân, đại diện Nghiệp đoàn nghề cá xã Bảo Ninh, ông Phạm Đém (65 tuổi) bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với ngư dân; khẳng định, ngư dân xã Bảo Ninh luôn đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vượt qua mọi khó khăn để vươn khơi, bám biển, góp phần tích cực bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương. Bà con mong muốn Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân; giữ vững ổn định giá xăng, dầu để bà con có điều kiện vươn khơi, bám biển; mong các cấp tiếp tục quan tâm mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho ngư dân.



Ghi nhận kiến nghị của ngư dân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Quảng Bình phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan hữu quan tiếp tục rà soát, nâng cấp, mở rộng các khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá.



Chủ tịch Quốc hội mong tỉnh Quảng Bình có thêm nghiệp đoàn nghề cá để bà con phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ nhau trong đánh bắt hải sản và giúp đỡ nhau trên biển. Nghiệp đoàn phát huy vai trò là “bà đỡ” cho ngư dân trên biển. Các đoàn viên giúp đỡ nhau cùng vươn khơi nâng cao hiệu quả trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế và giữ gìn biển đảo quê hương.



* Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác tới thăm, chúc Tết, trao quà Tết tặng gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).



Trò chuyện với nhân dân huyện Quảng Ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của người có công, gia đình chính sách và nhóm đối tượng là người nghèo, có cuộc sống khó khăn trên địa bàn.



Nhấn mạnh rằng Quốc hội đang họp kỳ họp bất thường lần thứ hai để bàn một trong những nội dung rất quan trọng của đất nước là công tác quy hoạch tổng thể quốc gia, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Quảng Bình, huyện Quảng Ninh tập trung cho công tác quy hoạch, làm tốt công tác quy hoạch để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.



Với đặc thù của địa phương có chiều ngang hẹp nhất cả nước, vừa có vùng biển, vừa có vùng núi, trung du, vừa có đồng bằng, vừa có đường biên giới trên đất liền, vừa có vùng biển, Chủ tịch Quốc hội mong tỉnh Quảng Bình quan tâm đầu tư nâng cấp, xây mới các tuyến đường kết nối Đông-Tây, cùng với trục kết nối Bắc-Nam do Trung ương đầu tư để tạo thành mạng lưới giao thông thuận tiện nhất giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền trên địa bàn tỉnh.



Trước mắt, tỉnh Quảng Bình và huyện Quảng Ninh quan tâm chăm lo thật tốt để nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc, an toàn; không để bất cứ người dân nào, gia đình nào trên địa bàn không có Tết.



Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, thương người như thể thương thân. Đó là cội nguồn sức mạnh để dân tộc ta vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác, giành thắng lợi này đến thắng lợi khác, để đất nước ta có cơ đồ và vị thế như hiện nay. Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong nhân dân tỉnh Quảng Bình nói chung, huyện Quảng Ninh nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.



Mùa Xuân mới đang về, Chủ tịch Quốc hội mong năm mới mưa thuận gió hòa, nhân dân Quảng Bình ăn nên làm ra, đời sống nâng cao, tình làng nghĩa xóm thêm đầm ấm, gắn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã trao 280 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân và người lao động nghèo trên địa bàn huyện Quảng Ninh.



* Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình.



* Cũng trong sáng 8/1, tại tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác tới thăm, tặng quà Tết Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Can (sinh năm 1922, thôn Thế Lộc, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh); Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tôi (sinh năm 1931, thôn Nguyệt Án, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh)./.