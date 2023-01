Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết đến các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân nghèo ở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu.



Về phía tỉnh Quảng Bình có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vũ Đại Thắng; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chủ chốt các sở, ngành...



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Bình trong không khí cả nước đang hân hoan chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.



Qua thực tế đi thăm, tặng quà Tết bà con ngư dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới và các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân nghèo tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, Chủ tịch Quốc hội cho biết rất vui mừng được chứng kiến những bước phát triển của Quảng Bình hiện nay. Thành phố Đồng Hới ngày càng xanh, sạch đẹp, hiện đại hơn. Diện mạo nông thôn huyện Quảng Ninh cũng ngày càng thay đổi, nhà cửa khang trang, đường làng ngõ xóm được đầu tư, nâng cấp; đặc biệt là gương mặt của người dân rất vui tươi, phấn khởi, đời sống vật chất, tinh thần được quan tâm, nâng cao.



Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong thời gian qua. Năm 2022 dù gặp rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 ước đạt 7,96% - gần bằng tốc độ tăng trưởng của cả nước, đây là cố gắng rất lớn của tỉnh. Các ngành công nghiệp, dịch vụ đều tăng trưởng khá. Thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 8.000 tỷ đồng, vượt 61% dự toán Trung ương giao.



"Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá và các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi... đều được tỉnh tập trung triển khai tốt. Tỉnh ủy Quảng Bình đã có nhiều chương trình, nghị quyết chuyên đề triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với 4 chương trình đột phá về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và phát triển du lịch. Các đồng chí đã kế thừa được truyền thống của các nhiệm kỳ trước, đồng thời có những bước phát triển mới phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới", Chủ tịch Quốc hội nói.



Chúc mừng tỉnh trong những ngày đầu năm mới đã khởi công 3 dự án động lực của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dự án Cầu Nhật Lệ 3 với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, có kết cấu hiện đại; dự án xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình - là dự án triển khai sớm gói chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội và dự án Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình đều là những dự án hết sức thiết thực về phát triển đô thị, y tế, xã hội, gắn với sinh kế, đời sống của người dân.



Nhấn mạnh 4 chương trình đột phá của tỉnh Quảng Bình là rất đúng và trúng, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh tập trung rà soát lại những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, những động lực mới có thể khai thác và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, cản trở sự phát triển của địa phương.



“Vừa qua, Trung ương cũng đánh giá, nhận định tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ làm sai vẫn còn trong đội ngũ cán bộ. Chúng ta làm công khai, minh bạch, làm đúng, làm vì dân, vì nước thì không ngại gì cả. Hiện nay, Quốc hội, Chính phủ cũng đang rà soát lại, tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm một số việc”. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội nêu ví dụ tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế thì Quốc hội đang họp bất thường để xem xét gia hạn 14.000 giấy phép lưu hành thuốc trong khi chưa sửa đổi Luật Dược để góp phần bảo đảm các điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Do đó, tỉnh Quảng Bình cũng cần rà soát lại từng việc, từng chương trình một để tạo bước chuyển biến trong thời gian tới.



Với Chương trình trọng điểm về đầu tư kết cấu hạ tầng của tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay, ngoài nguồn lực đầu tư công theo kế hoạch 5 năm 2021 – 2026, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 với gói chính sách lên tới 350.000 tỷ đồng và thông qua chủ trương đầu tư 6 dự án trọng điểm quốc gia nhằm thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.



“Sắp tới, theo trục Bắc Nam qua địa phận tỉnh Quảng Bình sẽ có đường ven biển, cao tốc Bắc Nam, đường sắt cao tốc... và các dự án động lực như tỉnh đã xác định. Các định hướng này là rất đúng và nên dành dụm nguồn lực để làm cho ra tấm ra món”, Chủ tịch Quốc hội nói và đề nghị, cùng với trục Bắc - Nam, Quảng Bình cần quan tâm đến trục hành lang Đông - Tây, nghiên cứu mở mang không gian phát triển kinh tế theo trục này dựa trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Quy hoạch tổng thể quốc gia đang được Quốc hội xem xét.



Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Quảng Bình quan tâm, triển khai hiệu quả chương trình trọng điểm về phát triển nguồn nhân lực, cán bộ, chủ động rà soát, chuẩn bị nguồn cán bộ chủ chốt, cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ là người dân tộc... từ tỉnh đến huyện, đến xã, phường, cơ sở. Cùng với đó, cần tiếp tục quan tâm, tái cơ cấu toàn diện ngành du lịch cả về môi trường, hạ tầng, tài nguyên và sản phẩm du lịch; quan tâm phát triển đô thị phải gắn với kinh tế đô thị.



“Quảng Bình đang đi rất đúng hướng, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ sẽ quan tâm, cùng với các đồng chí để tháo gỡ những khó khăn, tạo động lực phát triển trong dài hạn”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.



Nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Quý Mão, Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Bình gặt hái nhiều thành công hơn nữa; tin tưởng, Quảng Bình sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực miền Trung.

Phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng khẳng định Quảng Bình sẽ nỗ lực phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, hạn chế, khơi dậy và phát huy những tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội. Trước mắt tỉnh tập trung tổ chức cho nhân dân vui Tết, đón Xuân vui tươi, đầm ấm; đẩy mạnh công tác quản lý đầu tư từ ngân sách trên nguyên tắc vốn đầu tư công được sử dụng để đầu tư các công trình, dự án quan trọng, cấp thiết, có tính kết nối, lan tỏa...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao quà tặng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Bình; ấn nút khởi công theo hình thức trực tuyến 3 dự án động lực của tỉnh Quảng Bình gồm dự án Cầu Nhật Lệ 3, dự án Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình và dự án Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình.



*Công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão được chuẩn bị chu đáo



Trước đó, báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Chỉ thị về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, trong đó, yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

Tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2023; bình ổn thị trường hàng hóa phục vụ Tết, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật (buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt các loại pháo nổ...) trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Ngành Giao thông vận tải đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn tình trạng xe dù, bến cóc, đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Các đơn vị bưu chính, viễn thông tập trung thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin, đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch để tổ chức chu đáo hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tăng cường công tác tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, vui Tết, đón Xuân tại các điểm di tích, các lễ hội đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục và lịch sử văn hóa truyền thống của địa phương.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các địa phương, đơn vị, cá nhân đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, các đơn vị lực lượng vũ trang, các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình các chiến sĩ làm nhiệm vụ trực Tết ở Trường Sa... nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Bình cũng đã ban hành chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, người nghèo trên địa bàn./.