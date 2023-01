Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Công an tỉnh Lào Cai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Năm 2022, bám sát các quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an và địa phương, Công an Lào Cai đã triển khai quyết liệt với nhiều đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Qua đó đã giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của địa phương. Tội phạm về trật tự xã hội đã được kiềm chế và kéo giảm sâu 13,8% so với cùng kỳ năm 2019. Công tác xây dựng phong trào toàn dân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai đồng bộ, duy trì có hiệu quả 71 mô hình tại 1.518 điểm, qua đó nhân dân đã cung cấp 1.295 nguồn tin, trong đó có 672 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra, giải quyết 352 vụ việc, bắt 291 đối tượng. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được được chú trọng, đặc biệt là đối với Công an xã chính quy tiếp tục được tăng cường về mọi mặt, duy trì 5,5 biên chế/xã, đang tiếp tục tăng cường và phấn đấu có từ 8 biên chế trở lên đối với các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự...



Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng về thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân tỉnh Lào Cai trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới 2023, chuẩn bị đón Tết Quý Mão đang đến rất gần và chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Chủ tịch Quốc hội gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lào Cai lời chào thân ái, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.



Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tỉnh Lào Cai là địa phương có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, là địa đầu biên cương, "phên dậu" phía Bắc của Tổ quốc với trên 182 km đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Tỉnh có cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu đóng vai trò trung tâm trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, là cầu nối, cửa ngõ không chỉ của Việt Nam mà còn cả các nước ASEAN với thị trường tỉnh Vân Nam và miền Tây Nam (Trung Quốc), hệ thống giao thông liên vùng, liên quốc tế.



Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là tiềm năng, lợi thế để Lào Cai thu hút đầu tư phát triển toàn diện kinh tế - xã hội và đã có bước phát triển quan trọng trong thời gian qua, nhưng cũng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, an ninh xã hội, tội phạm về trật tự xã hội, tạo nên thách thức rất lớn đối với các lực lượng vũ trang địa phương, trong đó có Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Lào Cai đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai, đưa địa phương từng bước trở thành điểm đến tin cậy để đầu tư, du lịch. Năm 2022, Công an tỉnh tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Công an tỉnh Lào Cai và vinh dự đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.



Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2023 là năm thứ 3 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 16 năm 2021 của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025. Lực lượng công an cũng đang tích cực thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.



Lưu ý về một số đặc thù trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong năm 2023 và thời gian tiếp theo, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm.



Cụ thể, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục tiên phong, gương mẫu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về xây dựng lực lượng công an và công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt quan tâm việc xây dựng lực lượng công an tỉnh Lào Cai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu tham quan Bảo tàng Công an tỉnh Lào Cai. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; quan tâm "hiện đại hóa con người" về tư duy, nhận thức, trình độ, gắn với việc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.



Cùng với đó, lực lượng Công an tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng tỉnh Lào Cai có môi trường an ninh an toàn, ổn định, thân thiện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng đối ngoại; tập trung nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng, trúng tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội từ sớm, từ xa một cách chủ động, không để bị động, bất ngờ.

Công an tỉnh chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh về an ninh, trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với các các lực lượng, ban, ngành, đặc biệt là Quân đội nhân dân và các địa phương lân cận trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh biên giới, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh mạng…; đồng thời, thúc đẩy quan hệ đối ngoại và hợp tác với địa phương đối đẳng phía nước bạn Trung Quốc.



Chủ tịch Quốc hội lưu ý Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với lực lượng vũ trang khác thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Nhấn mạnh công tác bảo vệ an ninh biên giới, nâng độ che phủ của rừng, giữ rừng…, Chủ tịch Quốc hội nêu lên những cơ hội về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch của tỉnh Lào Cai trong thời gian tới, đồng thời lưu ý Công an tỉnh tiếp tục góp phần phát triển kinh tế biên mậu và tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.



Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng công an tỉnh cần phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác dân vận gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; tiếp tục tăng cường và phát huy công tác an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền này phải đảm bảo cho nhân dân đón Tết tuyệt đối an toàn, được hưởng trọn một mùa xuân ấm no, hạnh phúc.

Theo Chủ tịch Quốc hội, để đất nước phát triển nhanh, bền vững, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó cho lực lượng Công an là rất nặng nề. Cùng với sự chỉ đạo sát sao, toàn diện của Đảng, Nhà nước ta, Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp luật minh bạch, ổn định, tạo điều kiện tốt hơn nữa để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đã đạt được trong năm vừa qua, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an, cùng với quân đội và các cơ quan khác tỉnh Lào Cai sẽ không ngừng phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.