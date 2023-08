Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất AIPA-44

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới bà Puan Maharani, Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA- 44 và các vị Chủ tịch, các vị Trưởng đoàn Nghị viện thành viên, Nghị viện các nước quan sát viên AIPA, các đại biểu tham dự Đại hội đồng AIPA-44 lời chào trân trọng cùng tình cảm hữu nghị, đoàn kết của Quốc hội và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, xuất sắc của nước chủ nhà Indonesia, nhất trí với chương trình nghị sự của Đại hội đồng AIPA-44 với chủ đề “Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng”.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tình hình thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Hòa bình, hợp tác, liên kết và phát triển vẫn là xu thế lớn, song cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng, mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, công nghệ, tác động đến an ninh và phát triển của các quốc gia, nhất là các nước vừa và nhỏ. Các nhân tố bất ổn về xung đột cục bộ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên; chênh lệch khoảng cách phát triển, bất bình đẳng xã hội; dịch bệnh nặng nề; biến đổi khí hậu khắc nghiệt; an ninh mạng, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia… đang gây ra những thách thức đa chiều, rất to lớn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đang tranh thủ cơ hội từ những tiến bộ vượt bậc của cách mạng công nghiệp 4.0; sự mở rộng các hình thái và không gian kinh tế mới thông qua đẩy nhanh xu thế chuyển đổi số, phát triển bền vững, xanh và bao trùm.

“Trong bối cảnh đó, chúng tôi mong muốn rằng Nghị viện các nước ASEAN sẽ phát huy vai trò quan trọng trong việc củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực; coi đây là điều kiện tiên quyết giúp các nước ASEAN có môi trường thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội và phục hồi tăng trưởng nhanh như chủ đề ASEAN năm 2023: ASEAN Tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nhắc về câu tục ngữ Indonesia: “Cây vững chắc thì chẳng sợ bão giông”, Chủ tịch Quốc hội cho rằng dù phải đối mặt với nhiều “cơn gió ngược” nhưng chúng ta tự hào vì ASEAN luôn đứng vững và chưa bao giờ có vị thế tốt đẹp như ngày nay.