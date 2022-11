Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Australia và New Zealand. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Tham gia Đoàn có các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Hải Quân, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung cùng tham gia Đoàn.

Chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong bối cảnh cả Australia và New Zealand đang đẩy mạnh phục hồi kinh tế và triển khai nhiều hoạt động đối ngoại; quan hệ giữa Việt Nam với hai nước đang phát triển thuận lợi, hiệu quả ngay cả trong giai đoạn đại dịch COVID-19; đồng thời là dịp thắt chặt quan hệ hữu nghị, Đối tác chiến lược với hai đối tác chủ chốt của Việt Nam ở khu vực Nam Thái Bình Dương và cũng là hai đối tác quan trọng của ASEAN; thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực sau COVID-19, đặc biệt là hợp tác giữa các cơ quan lập pháp; trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Australia và New Zealand kể từ sau khi Việt Nam và hai nước mở cửa hoàn toàn sau đại dịch COVID-19; là chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.



Đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam đi theo Đoàn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, hình ảnh về chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam./.