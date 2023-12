Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam, thăm, làm việc tại Lào và thăm chính thức Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Lào, thăm chính thức Thái Lan. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Tham gia Đoàn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Hữu Đông; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng; Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.



Cùng tham gia Đoàn có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành; đại diện lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và một số địa phương tham dự Hội nghị Cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào -Việt Nam lần thứ nhất và các hoạt động liên quan.



Tại Đại hội đồng AIPA 43 (vào tháng 12/2022), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane ký Tuyên bố chung chính thức thiết lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào -Việt Nam (CLV Parliamentary Summit) tổ chức hai năm một lần do ba Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì.



Chủ tịch Quốc hội tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào -Việt Nam (CLV) lần thứ nhất nhằm tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết chặt chẽ, hợp tác toàn diện; thúc đẩy việc trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm lập pháp, giám sát và thực tiễn giữa ba Quốc hội Campuchia - Lào - Việt Nam, với trọng tâm để thúc đẩy hợp tác về chính trị đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác quốc phòng - an ninh, giao lưu nhân dân vì sự phát triển bền vững của ba nước trong Khu vực Tam giác phát triển và kết nối ba nền kinh tế. Cùng với đó là thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác, các dự án hợp tác mà Chính phủ ba nước đã ký kết; phối hợp thực hiện các thỏa thuận quốc tế đa phương mà ba nước là thành viên; trao đổi các cách thức để phối hợp huy động nguồn vốn từ các đối tác trong và ngoài khu vực CLV để thực hiện các chương trình, dự án của khu vực Tam giác phát triển và các lĩnh vực hợp tác ưu tiên khác.



Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Chủ tịch Quốc hội dự kiến sẽ có các cuộc tiếp xúc, hội đàm, hội kiến với các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội Lào; cùng trao đổi một số phương hướng, biện pháp tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự cuộc gặp mặt cựu học sinh, sinh viên Lào đã học tập tại Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Lào và một số hoạt động quan trọng khác.



Theo chương trình, từ ngày 7-10/12/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Đây là chuyến thăm chính thức Thái Lan đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, cũng là chuyến thăm Thái Lan của Lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam sau khi Thái Lan thành lập Chính phủ mới. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai bên đang tích cực thúc đẩy Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giai đoạn 2022-2027 và tích cực triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2013-2023).



Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, chủ động, tích cực củng cố và mở rộng nền tảng quan hệ chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam - Thái Lan trong tất cả các lĩnh vực, trên tất cả các kênh: Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.../.