Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình

Tham gia đoàn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh; Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương...



Về phía địa phương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo, theo dõi tình hình thực tế và các ý kiến phát biểu của đại diện nhiều bộ, ngành, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự ấn tượng khi Thái Bình đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phát triển toàn diện, vững chắc, đồng đều ở cả 3 khu vực: nông nghiệp, công nghiệp và thương mại dịch vụ. Ba năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 3 năm 2021 - 2023 đạt 8,18% - "là một trong rất ít tỉnh đạt được", Chủ tịch Quốc hội nói.



Quy mô nền kinh tế năm 2023 ước đạt 67.948 tỷ đồng, cao gấp 1,3 lần năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 62,4 triệu đồng/người, gấp 1,2 lần so với năm 2020.



Các hoạt động đối ngoại, xúc tiến thu hút đầu tư được đổi mới toàn diện, hiệu quả. Thu hút đầu tư, nhất là FDI có sự tăng trưởng vượt bậc: Tổng vốn FDI giai đoạn 2021 - 2023 đạt trên 4,1 tỷ USD, trong đó năm 2023 đạt gần 3 tỷ USD, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố.



Thái Bình là tỉnh đi đầu trong phát triển giống lúa; đang tập trung xây dựng thương hiệu gạo Thái Bình, trọng tâm là Đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với du lịch giai đoạn 2022 - 2025 và Dự án “Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam”.



Chương trình xây dựng nông thôn mới có chiều sâu và thực chất. Thái Bình là một trong số ít tỉnh đầu tiên trong cả nước có 100% số xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện đã có 34/241 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 14,1%), trong đó có 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.



Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh, huyện được củng cố vững chắc. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu. Việc tham gia diễn tập phòng thủ Quân khu 3 và khu vực, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn...



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình trong hơn nửa nhiệm kỳ qua đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu chủ yếu, quan trọng của nhiệm kỳ 2020-2025; đạt nhiều kết quả phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo cho người có công, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, tạo thế và lực để Thái Bình phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.





Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quyết tâm chính trị, khát vọng vươn lên, ý chí và nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thái Bình, sự đổi mới tư duy, nhất là tư duy phát triển kinh tế với các giải pháp đồng bộ và tầm nhìn chiến lược, phù hợp với xu thế phát triển.

Trong nhiệm kỳ này Thái Bình đã đi được 2/3 chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh đã triển khai các Nghị quyết đúng hướng, đạt kết quả rất đều khắp trên các lĩnh vực.

"Những kết quả quan trọng này làm cho thế và lực của Thái Bình có bước xoay chuyển, có ý nghĩa tạo tiền đề, cơ hội rất tốt cho sự phát triển trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ và thời gian tiếp theo", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.



Theo Chủ tịch Quốc hội, nguyên nhân của mọi thành công là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, có nhiều đổi mới. Sự thống nhất về nhận thức, hành động và tinh thần đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao.



Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại Thái Bình chuyển dịch tích cực. Năm 2023, công nghiệp và xây dựng chiếm 45%, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản năm chiếm 19,9%. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GRDP (không tính thuế sản phẩm) tăng từ 72,5% năm 2020 lên 78,9% năm 2023. Nổi bật, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm từ 30,7% xuống khoảng 25,5%.

Đánh giá cao sự quan tâm của Thái Bình về sự chuyển dịch này, Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị Thái Bình tiếp tục làm tốt công tác này, qua đó góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn; lưu ý trong giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp đồng nghĩa với gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, để nông nghiệp vẫn là “trụ đỡ”, nền tảng, tỉnh phát triển theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.



Thái Bình tiếp tục phát huy tinh thần, truyền thống cách mạng rất vẻ vang, "không chủ quan và thỏa mãn, không nên cho như thế là đủ" như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Thái Bình trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước đạt năng suất 5 tấn lúa/ha; "làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt" như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần về thăm Thái Bình năm 1967.



Thái Bình tiếp tục rà soát để thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh đạt mức cao nhất; xây dựng và tổ chức, triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt.



Khu kinh tế Thái Bình đã hình thành rõ nét, khẳng định được vai trò động lực phát triển của tỉnh, tạo niềm tin, sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư có uy tín trên thế giới. Các dự án lớn được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ như: Khu công nghiệp VSIP Thái Bình, Khu công nghiệp Hải Long, Nhà máy nhiệt điện LNG… Tỉnh lấy phát triển kinh tế công nghiệp và kinh tế đô thị làm động lực để thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, nông nghiệp và các lĩnh vực văn hóa xã hội.



Tỉnh phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương thúc đẩy các trọng tâm chiến lược, trong đó có hạ tầng trong tỉnh (gồm hạ tầng đô thị, hạ tầng khu kinh tế, hạ tầng nông thôn...), hạ tầng kết nối với các địa phương khác trong vùng (đường ven biển, cao tốc CT08, đường kết nối khu kinh tế...); rà soát lại và có đề án duy tu, cải tạo, nâng cấp hệ thống đê biển, hạ tầng thủy lợi; tiếp tục đầu tư hạ tầng cho sản xuất, nhà ở xã hội; tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa...



Chủ tịch Quốc hội lưu ý Thái Bình tăng cường công tác quản lý đất đai, rừng biển, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, trên tinh thần thận trọng, kỹ lưỡng, không thu hút đầu tư về mọi giá, ưu tiên các dự án đầu tư công nghệ cao...



Tỉnh cần khẩn trương rà soát các luật do Quốc hội vừa ban hành, trong đó có nhiều quy định giao quyền cho cấp tỉnh; Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân rà soát toàn bộ hệ thống văn bản của địa phương để có kế hoạch sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh. Từ nhiệm kỳ sau cần triển khai thực hiện sớm, rà soát hệ thống văn bản ngay từ đầu để lập kế hoạch cho cả nhiệm kỳ; rà soát, sớm hoàn thiện đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025...



Thái Bình tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bên cạnh đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người, mọi nhà đón mừng năm mới, vui Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi.



Ghi nhận và nhất trí với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hữu quan xây dựng và trình phương án để Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, Chính phủ quyết định theo thẩm quyền, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển - "tỉnh mạnh thì Trung ương cũng mạnh"./.