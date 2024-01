Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu, gợi mở một số nội dung thảo luận tại buổi làm việc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng và đại diện các sở, ban, ngành thành phố tham dự.



Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu của các lãnh đạo Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành hữu quan, phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng về chỉ số tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của Hải Phòng tăng 10,34% (gấp khoảng gần 2 lần bình quân chung cả nước, thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước, duy trì 9 năm liên tiếp đạt mức tăng trưởng 2 con số).

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ USD, bằng 107,70% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 3,6 tỷ USD, bằng 174% so với cùng kỳ. Hải Phòng luôn nằm top đầu trong xếp hạng chỉ số PCI - xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với việc thành lập mới 3 cụm công nghiệp đã góp phần tạo ra năng lực sản xuất mới cho thành phố. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đã có 7/8 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hải Phòng tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho công tác số hoá và tạo lập dữ liệu số với 75 nhiệm vụ; chỉ số chuyển đổi số đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố. Chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động cũng duy trì tốt...



Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực. Hải Phòng tiếp tục là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục và đào tạo với nhiều giải quốc gia và giải quốc tế. Đoàn vận động viên thành phố đạt thành tích cao trong các giải quốc gia, quốc tế và khu vực. Quan hệ ngoại giao, hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh…



Các chính sách an sinh xã hội được chú trọng thực hiện, nhất là công tác người có công với cách mạng, gia đình chính sách. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; tỉ lệ hộ nghèo còn 0,32%, giảm 0,4% so với năm 2022. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.



Bày tỏ ấn tượng thành phố khởi công nhiều dự án về nhà ở xã hội, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt đánh giá cao Thành ủy đã ban hành Nghị quyết về phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030, phấn đấu vượt chỉ tiêu được giao 33.500 căn hộ nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030 theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021- 2030”.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Công tác cán bộ được chú trọng; phát triển tổ chức đảng, đảng viên được đẩy mạnh; kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường; công tác dân vận được đổi mới.

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội thành phố có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, là điểm sáng đóng góp tích cực vào hoạt động của Quốc hội. Hoạt động của HĐND các cấp được nâng cao chất lượng, bám sát tình hình thực tế địa phương. Công tác điều hành, quản lý của UBND các cấp ngày càng sâu sát thực tiễn, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc.



Theo Chủ tịch Quốc hội, thành tích này có nguyên nhân từ vai trò của lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu có vai trò rất quan trọng. Thành phố có khát vọng, dám nghĩ, dám làm, kết quả còn thể hiện sự tiếp nối của nhiều nhiệm kỳ. “Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần nói là làm và quan trọng làm phải có kết quả”, Chủ tịch Quốc hội nói, đồng thời cho rằng điều đó góp phần làm tăng thêm niềm tin, sự đồng thuận của cử tri và nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã đạt được.

*Nỗ lực cao nhất để đạt mục tiêu cả nhiệm kỳ



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, ngoài đánh giá cố gắng của địa phương, cũng cần phân tích sự vào cuộc của các bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng...

Thành phố nghiên cứu kỹ, tiếp thu tối đa ý kiến của đoàn công tác; đánh giá kỹ hơn việc thực hiện các chỉ tiêu đã đặt ra từ đầu nhiệm kỳ tới nay trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, chuỗi đầu tư dẫn tới những sự thay đổi rất nhanh chóng, khó lường. Trên cơ sở đó sắp xếp lại chỉ tiêu bảo đảm mang tính khả thi cao hơn.



Cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cũng như các định hướng, tầm nhìn nêu trong quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hải Phòng nghiêm túc quán triệt, triển khai các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Trên cơ sở đó phấn đấu đạt các chỉ tiêu ở mức cao nhất trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ, bù vào những năm đầu nhiệm kỳ do bị tác động bởi yếu tố khách quan mang lại, tạo tiền đề cho nhiệm kỳ tiếp theo. "Hải Phòng thừa điều kiện để tiếp tục duy trì phát triển bứt phá", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.



Hải Phòng cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là giữ gìn đoàn kết trên cơ sở thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, phát huy dân chủ, tinh thần nêu gương của người đứng đầu, tinh thần phê bình và tự phê bình, "không ai đứng ra ngoài tập thể", tất cả vì mục tiêu chung.



Thành phố tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, viên chức (nếu có). Nội dung này cả nước đều đạt được kết quả tốt rồi, nhưng cần tiếp tục đẩy mạnh. Cùng với đó cần tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.



Nhắc tới kết quả công tác rà soát hệ thống pháp luật mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ vừa tiến hành, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hải Phòng cũng tiến hành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương để tìm ra chồng chéo, vướng mắc (nếu có). "Cái này nếu làm tốt sẽ tạo điều kiện để tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, tạo thuận lợi để các cơ quan thực hiện nhiệm vụ".



Nhấn mạnh rằng quy hoạch chỉ là những định hướng lớn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hải Phòng nhanh chóng hiện thực hóa tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu thành những kế hoạch cụ thể, càng chi tiết càng tốt, theo hướng rõ việc nào ai làm, ai chủ trì, ai phối hợp, thời hạn hoàn thành. Đây cùng là sự chuẩn bị tốt cho việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.



Công tác thành lập các đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền đô thị, sắp xếp đơn vị hành chính của Hải Phòng rất nặng nề. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý Hải Phòng cần thành lập tổ công tác "phản ứng nhanh", nhanh chóng triển khai công việc. Nếu việc này không được triển khai kịp thời có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tiến trình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp trên địa bàn thành phố.



Về các đề nghị của Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, ý kiến của các cơ quan tại cuộc làm việc đều bày tỏ sự đồng tình. Với các đề xuất cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ định hướng giải quyết để Hải Phòng tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện.

Về sơ kết thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 35 của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội gợi mở thành phố phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan để đánh giá những cái được và chưa được; đồng thời đề xuất bổ sung cơ chế mới, báo cáo Trung ương./.