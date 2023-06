Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Doãn Tấn -TTXVN

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Yoon Suk Yeol, Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cùng với chuyến thăm chính thức Việt Nam rất thành công của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo vào tháng 1/2023, chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk Yeol diễn ra ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và là chuyến thăm đầu tiên tới khu vực Đông Nam Á, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ và cá nhân Tổng thống đối với quan hệ hai nước.

Vui mừng trước những bước phát triển mới trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quan hệ hai nước đã thực sự bước sang hành trình mới với khí thế mới. Trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác giữa Quốc hội hai nước luôn đóng vai trò quan trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban chuyên trách và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc duy trì giao lưu, trao đổi thường xuyên. Hai bên hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện đa phương như IPU, APPF, ASEP, MSEAP, góp phần tích cực vào việc gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác tại khu vực và thế giới.

Đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tăng cường hơn nữa tạo thuận lợi thương mại, tiếp tục thúc đẩy quy mô thương mại hai nước theo hướng cân bằng, bền vững. Doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Hàn Quốc. Hai bên hợp tác để hình thành một số chuỗi cung ứng chiến lược mà hai bên có tiềm năng, thế mạnh và có nhu cầu. Hàn Quốc quan tâm mở rộng quy mô cung cấp ODA cho Việt Nam; khuyến khích các Tập đoàn lớn của Hàn Quốc mở trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm R&D tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, thúc đẩy hợp tác lao động thời vụ, lao động làm việc kỳ nghỉ. Chính phủ hai nước sớm triển khai Hiệp định về Bảo hiểm xã hội đã ký trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội vào tháng 12/2021. Hàn Quốc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh giao lưu nhân dân; ưu tiên các dự án hợp tác thúc đẩy kết nghĩa - hợp tác địa phương, trong đó có các cơ quan dân cử ở địa phương hai nước.

Nhấn mạnh rằng thế hệ trẻ nói chung, trong đó có đại biểu Quốc hội/nghị sĩ trẻ là tương lai của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hàn Quốc nghiên cứu hỗ trợ, tài trợ chương trình giao lưu sinh viên Việt Nam-Hàn Quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc sang Việt Nam dự Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; hoan nghênh Hàn Quốc tiếp tục đóng góp và tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN-Hàn Quốc, Mekong-Hàn Quốc và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2021-2024; đề nghị Hàn Quốc ủng hộ và chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; khẳng định Việt Nam luôn quan tâm và sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Yoon Suk Yeol cơ bản nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, đề nghị hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế nói chung, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước trong việc tiếp tục tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động kinh tế phát triển. Tình hình kinh tế có những diễn biến phức tạp trên toàn cầu, tuy nhiên với năng lực tài chính mạnh nên doanh nghiệp Hàn Quốc có nhiều khả năng, tiềm lực hợp tác. Hiện các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ của Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam theo xu hướng tập trung vào lĩnh vực khoa học công nghệ cao với mong muốn tạo ra giá trị mới. Hợp tác này sẽ là cơ chế tự nhiên trong việc chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm giữa hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông quan tâm đến việc phát triển khoa học công nghệ cho thế hệ tương lai của hai nước, trong đó có sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc để sau khi học xong những sinh viên này sẽ góp phần vào việc nâng cao sự phát triển và khả năng sản xuất của Việt Nam, sẽ là cầu nối cho sự phát triển quan hệ giữa hai đất nước.

Cảm ơn chia sẻ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam hết sức coi trọng và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam. Quốc hội Việt Nam đã yêu cầu Chính phủ rà soát kỹ các vấn đề liên quan tới thuế tối thiểu toàn cầu và Quốc hội dự kiến sẽ xem xét về vấn đề này trong kỳ họp vào cuối năm nay; mong Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu.

Tại kỳ họp đang diễn ra, Quốc hội Việt Nam đã tán thành sửa đổi quy định về thị thực với những điểm đột phá trong tạo điều kiện thuận lợi để người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ trao đổi với Chính phủ về vấn đề giấy phép lao động để tạo thuận lợi cho chuyên gia Hàn Quốc vào Việt Nam./.