Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền Australia David Hurley. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Quang cảnh hội kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Nồng nhiệt chào mừng Toàn quyền Australia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy, đưa quan hai nước lên một tầm cao mới. Sự phát triển quan hệ bền chặt và niềm tin giữa hai nước là yếu tố bất biến để ứng phó với tình hình thế giới có nhiều biến động như hiện nay.



Chủ tịch Quốc hội khẳng định, niềm tin chính trị ngày càng tăng cao là cơ sở quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, đầu tư, văn hóa, du lịch, ngoại giao nhân dân cũng như thúc đẩy hợp tác trên kênh đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và giao lưu nhân dân.



Qua Toàn quyền Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.



Chủ tịch Quốc hội mong ngài Toàn quyền Australia tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh giữa hai nước; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Theo Chủ tịch Quốc hội, hai nước là thành viên của nhiều khuôn khổ hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP. Trong điều kiện đại dịch COVID-19 khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, Việt Nam mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại bền vững, cân bằng, Australia tạo điều kiện nhập khẩu nhiều hàng hóa nông sản của Việt Nam và ngược lại. Toàn quyền quan tâm, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực lao động, đặc biệt mở rộng hợp tác về kỹ thuật nông nghiệp và lao động kỳ nghỉ; thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương của hai nước.



Toàn quyền Australia David Hurley bày tỏ vui mừng gặp lại và cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam lần này để cùng kỷ niệm mối quan hệ song phương đang phát triển rất mạnh mẽ và có cơ sở rất vững chắc nhằm tiếp tục phát triển và nắm bắt những cơ hội trong tương lai. Toàn quyền đánh giá rất cao những đóng góp tích cực của Chủ tịch Quốc hội trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước; nhấn mạnh, hợp tác hai nước đã và đang tạo ra rất nhiều cơ hội cho cả hai bên và tiềm năng còn rất lớn. Nhìn lại lịch sử 50 năm phát triển quan hệ, với sự nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Australia đã được hun đúc và phát triển tốt đẹp.



Nhấn mạnh giao lưu nhân dân là nền tảng hết sức quan trọng, Ngài David Hurley chia sẻ cảm nhận tiềm năng hợp tác từ các doanh nghiệp, lĩnh vực thương mại, đầu tư…; đánh giá, hai bên đã xây dựng cơ sở rất vững chắc cho sự phát triển của quan hệ song phương, nhất là thông qua Chiến lược Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia.

Ngài David Hurley bày tỏ hết sức vui mừng khi hợp tác giữa các Cơ quan lập pháp hai nước đang có những bước phát triển rất mạnh mẽ; đánh giá cao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện, Hạ viện Australia được ký nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội năm 2022. Tới đây sẽ có Đoàn Ủy ban của Thượng viện Australia về phát triển hợp tác khu vực sang thăm Việt Nam. Hai bên đều có Nhóm Nghị sĩ hữu nghị. Toàn quyền cho rằng, hai bên sẽ cùng nhau tìm ra những cách thức nhằm thúc đẩy quan hệ và đưa ra những định hướng tiếp tục thúc đẩy hợp tác.



Toàn quyền David Hurley nêu rõ, Australia ủng hộ quan điểm của ASEAN trong vấn đề Biển Đông và vai trò trung tâm của ASEAN cũng như phương hướng giải quyết của ASEAN đối với các vấn đề trong khu vực; nhất trí các bên cần nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; tôn trọng chủ quyền quốc gia, luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; nghiêm túc thực hiện DOC và xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.



Toàn quyền nhất trí với chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội về một số lĩnh vực hợp tác mới giữa cơ quan lập pháp hai nước, trong hoàn thiện thể chế pháp lý để tăng cường hợp tác trong những vấn đề khu vực, toàn cầu như: Thể chế để thúc đẩy hệ sinh thái chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng và ứng phó biến đối khí hậu. Toàn quyền cho rằng, đây là các lĩnh vực quan trọng, mang lại lợi ích cho cả hai bên, do đó, cần được quan tâm cũng như học hỏi kinh nghiệm trong quá khứ và lấy đó làm điểm tựa vững chắc để tăng cường quan hệ hợp tác.



Chúc chuyến thăm Việt Nam của Ngài Toàn quyền và Phu nhân thành công tốt đẹp, đánh giá cao sự quan tâm của Australia đối với cơ chế hợp tác trong Tiểu vùng sông Mekong, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Australia đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025, cùng chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng trên các diễn đàn khu vực và quốc tế./.