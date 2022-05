Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Kishida Fumio và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm rất thành công, đạt nhiều kết quả cụ thể, trao đổi nhiều văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.



Thủ tướng Nhật Bản, Tổng Thư ký Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Kishida Fumio cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về sự đón tiếp nồng ấm, trang trọng. Thủ tướng chia sẻ, ông đã có hơn 20 năm là thành viên Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, rất coi trọng thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa Quốc hội hai nước. Thủ tướng Kishida Fumio bày tỏ mong muốn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với nhiều kinh nghiệm trên các cương vị khác nhau trước đây sẽ tiếp tục có những đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hợp tác Nhật Bản - Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực hợp tác nghị viện.



Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản không ngừng phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực; bày tỏ tin tưởng rằng qua chuyến thăm, những nhận thức chung đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, những văn kiện hợp tác vừa ký kết sẽ sớm được triển khai tích cực, hiệu quả, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hợp tác hai nước.



Khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ các cam kết của Chính phủ, tích cực thúc đẩy hoàn thiện thể chế pháp luật để tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao gần tròn nửa thế kỷ. Hai nước đã thiết lập quan hệ "Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á", mối quan hệ này cần được gìn giữ, tiếp tục phát huy.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định trên cương vị của mình, sẽ nỗ lực tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, trong đó tăng cường chuyến thăm cấp cao, trao đổi các cấp, các cơ quan chuyên môn của cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch Quốc hội thông báo, Quốc hội Việt Nam khóa XV đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm Chủ tịch Nhóm.



Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh về các trọng tâm hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2015. Hai bên khẳng định quyết tâm chính trị rất cao trong tăng cường kết nối trên ba trụ cột: Chiến lược phát triển; Nâng cao năng lực hạ tầng sản xuất và Kết nối đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam tiếp tục tăng cường hệ thống pháp luật và thể chế nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, không chỉ trong nước mà còn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Nhật Bản. Quốc hội Việt Nam đã và đang tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc, rào cản để thúc đẩy quá trình hợp tác đầu tư, thương mại hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những nỗ lực của Quốc hội Việt Nam trong việc tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn liên quan đến những dự án lớn hai nước đang thực hiện; mong muốn cùng Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản tiếp tục trao đổi, hỗ trợ, đôn đốc các cơ quan Chính phủ thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác đầu tư hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng, để đưa đà phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 thực chất và hiệu quả thì việc thực hiện các dự án đầu tư, trong đó có dự án ODA là vô cùng quan trọng.

Thủ tướng Nhật Bản mong Quốc hội Việt Nam tiếp tục hợp tác về nội dung này. Hai bên cùng nhau nỗ lực giải quyết các vướng mắc để thúc đẩy hiệu quả các dự án hợp tác.

Thủ tướng Nhật Bản đánh giá cao những nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước trong điều kiện dịch COVID-19, với việc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo Nghị viện Nhật Bản qua hình thức trực tuyến và trực tiếp trong năm 2021 vừa qua.



Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; thúc đẩy hợp tác chặt chẽ và hiệu quả tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU, AIPA, APPF... Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, bao gồm tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện đầy đủ, toàn diện, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Về vấn đề Ukraine, Thủ tướng Kishida Fumio hoan nghênh quyết định của Việt Nam trong việc coi trọng vấn đề nhân đạo, việc Việt Nam thông báo sẽ hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho Ukraine thông qua các tổ chức nhân đạo quốc tế.

Trong không khí chân thành, hữu nghị, hai nhà lãnh đạo khẳng định hai bên phối hợp thực hiện tốt kế hoạch kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023, tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á.



Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết sẽ chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Ngài Chủ tịch Hạ viện Hosoda Hiroyuki và Bà Chủ tịch Thượng viện Santo Akiko sớm thăm Việt Nam./.