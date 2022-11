Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Hoan nghênh Thủ tướng Jacinda Ardern và các thành viên trong Đoàn lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh gần hai năm qua việc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước không thực hiện được do tác động nặng nề của dịch COVID-19.



Chủ tịch Quốc hội chúc mừng New Zealand đã kiểm soát được đại dịch và mở cửa hoàn toàn từ tháng 8/2022, đang tích cực phục hồi và phát triển kinh tế, đạt được các thành tựu ấn tượng: tăng trưởng GDP ở mức khá, lạm phát cơ bản được kiềm chế; các chính sách an sinh xã hội, nhất là cho người bản địa được quan tâm thúc đẩy. Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là yếu tố then chốt trong giai đoạn hiện nay và hai nước có thể chia sẻ kinh nghiệm.



Chúc mừng Thủ tướng Jacinda Ardern và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm rất toàn diện và thực chất, thống nhất được nhiều phương hướng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn New Zealand đã tích cực ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 của Việt Nam thông qua cung cấp vaccine và tài chính.



Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội Việt Nam, thông tin Quốc hội Việt Nam đồng hành, chủ động, tích cực và giám sát có hiệu quả các hoạt động của Chính phủ, góp phần rất quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trong năm 2022 cũng như góp phần quan trọng trong kiểm soát dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng hợp tác song phương và đa phương giữa hai Quốc hội trong thời gian qua phát triển tốt đẹp. Quốc hội Việt Nam khóa XV đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - New Zealand. Quốc hội New Zealand cũng đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chủ tịch Quốc hội cũng trao đổi về việc hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chú trọng hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động nghị viện. Các cơ quan của Quốc hội hai nước cần thúc đẩy giao lưu, trao đổi chuyên môn, tiến tới ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Hai bên tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ tại Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) và Nghị viện Á - Âu (ASEP).



Chủ tịch Quốc hội cho biết, đẩy mạnh triển khai các văn kiện đã ký kết, Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp giám sát việc triển khai các văn kiện này, bao gồm cả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – New Zealand giai đoạn 2021 - 2024 và hai thỏa thuận vừa được ký trong chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand.



Cùng với tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh- quốc phòng, kinh tế - thương mại - đầu tư, nông nghiệp... xứng tầm với quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước trong tình hình mới, hai bên tăng cường hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, có nhu cầu, tiềm năng, nhất là khi Việt Nam đã đưa ra cam kết đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Quốc hội Việt Nam đang lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc vào năm 2030 vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời nghiên cứu thúc đẩy hợp tác về công nghệ, tăng trưởng xanh hỗ trợ cho các chương trình chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng.

Thủ tướng Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Gửi lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe, Thủ tướng chia sẻ chuyến thăm lần này tới Việt Nam có phái đoàn doanh nghiệp lớn của New Zealand. Cho rằng tiềm năng hợp tác hai nước còn lớn, nhất là Việt Nam là đất nước nông nghiệp với nhiều sản phẩm nhiệt đới, là đối tác thương mại lớn thứ 15 của New Zealand, Thủ tướng nhận định mục tiêu đạt 2 tỷ USD kim ngạch song phương trước 2025 là trong khả năng. Chuyến thăm Việt Nam lần này, New Zealand chính thức công nhận mở cửa thị trường đối với chanh và bưởi của Việt Nam; đồng thời nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường New Zealand trong thời gian tới. Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh, cùng với nông nghiệp thì công nghệ tài chính, hợp tác tài chính, dịch vụ là những lĩnh vực quan trọng; việc đảm bảo thông quan hàng hoá nếu áp dụng kỹ thuật số sẽ tăng cường xuất nhập khẩu giữa hai nước.



Nhất trí với Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cùng với đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác, giao lưu nhân dân là nền tảng quan hệ hai nước, theo Thủ tướng, hai nước có thể phát triển hơn nữa lĩnh vực này, qua đó giúp người dân tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua việc tăng số lượng sinh viên Việt Nam sang du học tại New Zealand.

Từ những kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19 cũng như quyết sách trong phục hồi phát triển kinh tế, xã hội sau đại dịch, theo Thủ tướng Jacinda Ardern, cùng với hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực y tế, hai nước có thể hợp tác trong kinh tế. New Zealand cam kết tăng tài chính trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, trong đó có ưu tiên một số khu vực. Cùng với lĩnh vực tài chính khí hậu, New Zealand mong muốn chia sẻ để các nước nông nghiệp khác, trong đó có Việt Nam cùng hợp tác góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tại hội kiến, trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp và khó lường, việc Việt Nam và New Zealand tăng cường hợp tác không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta mà còn đóng góp hữu hiệu cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực; cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Chúc Thủ tướng Jacinda Ardern có chuyến thăm chính thức Việt Nam thành công tốt đẹp, tin rằng kết quả chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời thăm hỏi tới Ngài Adrian Rurawhe, Chủ tịch Quốc hội New Zealand./.