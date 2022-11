Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri

Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F. Zubiri và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội đàm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Philippines trên cương vị mới; cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel Zubiri và Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romualdez về sự đón tiếp chu đáo và trọng thị, thân tình; chúc mừng đất nước và người dân Phiippines đã tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử (5/2022) và ông Juan Miguel Zubiri đã được bầu làm Chủ tịch Thượng viện Philippines; tin rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện, đất nước Philippines sẽ ngày càng phồn vinh, thịnh vượng; vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên quốc tế.

Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel Zubiri đánh giá cao sau thời gian dài hai bên không trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa lịch sử, quan trọng, góp phần tích cực vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Philippines cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian tới; nhấn mạnh Việt Nam là Đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong ASEAN; chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong kiểm soát đại dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, với tốc độ tăng trưởng cao và lạm phát trong tầm kiểm soát.

Nhân dịp này, hai chủ tịch đã thông báo cho nhau những kết quả nổi bật của tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của cơ quan lập pháp của mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội thông báo Việt Nam đã kiểm soát thành công dịch bệnh và mở cửa nền kinh tế, trở thành một trong 6 nước có tỉ lệ bao phủ vaccine cao nhất trên thế giới; trong 9 tháng năm 2022, tăng trưởng GDP đạt 8,83%, và dự kiến sẽ đạt 8,5% trong năm 2022; lạm phát 10 tháng chỉ tăng 2,89%, trong khi kim ngạch xuất nhập khẩu 616 tỷ USD, thặng dư thương mại 9,4 tỷ USD. Chủ tịch Quốc hội Philippines thông báo Philippines có thể đạt tăng trưởng từ 7 - 7,4% trong năm nay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ cảm kích và đánh giá cao việc Thượng viện và Hạ viện Philippines thông qua Nghị quyết tăng cường quan hệ hai nước thông qua cơ quan lập pháp, cho rằng đây là sự kiện lịch sử trong quan hệ song phương cũng như quan hệ giữa hai nghị viện. Chủ tịch Quốc hội ấn tượng với bài phát biểu của Trưởng đoàn Philippines tại Đại hội đồng liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA-43) vừa qua, bày tỏ nhất trí với Trưởng đoàn Philippines về trách nhiệm của các nước phát triển đối với vấn đề biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng công bằng. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm thông và chia sẻ với những thiệt hại về người và của do cơn bão Nalgae vừa qua gây ra tại Philippines.

Hai bên cho rằng kim ngạch thương mại song phương hiện là điểm sáng trong quan hệ hai nước và nhất trí tiếp tục coi hợp tác quốc phòng - an ninh là một trụ cột trong quan hệ hai nước, tăng cường hợp tác đầu tư song phương, thương mại gạo, nông nghiệp, hợp tác an ninh biển… Chủ tịch Thượng viện Philippines cảm ơn Việt Nam đã luôn là nguồn cung cấp gạo ổn định cho Philippines, giúp nước này bảo đảm an ninh lương thực; mong muốn sẽ xuất khẩu thêm nhiều mặt hàng sang Việt Nam để cân bằng cán cân thương mại trong bối cảnh Philippines đang nhập siêu từ Việt Nam.

Hai Chủ tịch đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương; khẳng định vai trò trung tâm của hợp tác nghị viện trong việc tăng cường quan hệ đa phương cũng như quan hệ song phương giữa các quốc gia. Trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn lãnh đạo cấp cao của hai cơ quan lập pháp hai nước; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các Ủy ban về công tác lập pháp và giám sát; duy trì tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác đa phương.

Về hợp tác đa phương, hai bên đề cao việc cần tích cực phối hợp để củng cố đoàn kết, lập trường và vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống hiện nay, bao gồm an ninh hàng hải, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu… Chủ tịch Quốc hội đề xuất hai bên nên tổ chức các hội thảo, diễn đàn để thảo luận cụ thể về hợp tác trong lĩnh vực này. Về Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các hai nước cần giữ vững lập trường của ASEAN, thực hiện hiệu quả DOC và hướng tới hoàn thành COC trên cơ sở UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng mời Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel Zubiri sớm sang thăm Việt Nam và Chủ tịch Thượng viện Philippines đã vui vẻ nhận lời.

Cũng tại cuộc hội đàm, một số Thượng nghĩ sĩ Philippines nhấn mạnh nông nghiệp là lĩnh vực ưu tiên của Philippines và ấn tượng với việc Việt Nam từ chỗ từng cử cán bộ sang Viện Nghiên cứu lúa quốc tế đặt tại Philippines để học công nghệ trồng lúa gạo, giờ đây đã trở thành nhà xuất khẩu gạo hàng đầu của Philippines; mong muốn sẽ cử các phái đoàn thương mại sang Việt Nam trong thời gian tới. Các Thượng nghị sĩ cũng trao đổi về khả năng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai./.