Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chiều 30/11 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Nghị viện Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick.

Hai lãnh đạo Nghị viện Australia vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Australia; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc thắt chặt quan hệ Australia-Việt Nam, cũng như hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp trong bối cảnh hai nước đã mở cửa hoàn toàn sau đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chân thành cảm ơn lãnh đạo Nghị viện Australia về sự đón tiếp chu đáo, thân tình; chúc mừng bà Sue Lines và ông Milton Dick đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện tháng 7 vừa qua; khẳng định chuyến thăm Australia lần này của Đoàn nhằm góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược và hợp tác giữa Quốc hội hai nước, không chỉ trong khuôn khổ song phương mà còn tại các diễn đàn đa phương, hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia vào năm 2023.

Hai bên đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia thời gian qua phát triển vững chắc, thực chất, hiệu quả, đồng đều trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị-đối ngoại, kinh tế-thương mại-đầu tư, an ninh-quốc phòng, đến giáo dục, nông nghiệp, lao động…. Đặc biệt, việc trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên; các cơ chế hợp tác song phương được triển khai linh hoạt bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Kim ngạch thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt ngưỡng 10 tỷ USD, đạt 12,4 tỷ USD năm 2021 và 13,4 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2022. Tính đến tháng 9/2022, Australia có 577 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 1,97 tỷ USD.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cảm ơn Australia vừa quyết định tăng thêm 18% vốn ODA cho Việt Nam, lên mức 93 triệu AUD (62,5 triệu USD) trong tài khóa 2022-2023, cũng như đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thông qua việc tài trợ 26,4 triệu liều vaccine cho cả người lớn và trẻ em qua kênh song phương và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cùng nhiều thiết bị, vật tư y tế khác.

Nhằm đóng góp vào đà quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia, hai bên nhất trí thúc đẩy việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao trên các kênh Đảng, Nhà nước, Nghị viện và giao lưu nhân dân; phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (26/02/2023); đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động Việt Nam - Australia giai đoạn 2020-2023 cũng như các thỏa thuận khác; thúc đẩy hợp tác an ninh - quốc phòng, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa…, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chống biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế số…

Cho rằng hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa và tiềm năng lớn, các nhà Lãnh đạo nhất trí với vai trò của mình, Quốc hội hai nước sẽ thúc đẩy, khuyến khích, tạo điều kiện cho các hoạt động trao đổi hàng hóa, đặc biệt là mở cửa thị trường các sản phẩm nông sản, trái cây của nhau, mở rộng và tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp hai bên; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của hai bên thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 của Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế (EEES).

Chủ tịch Hạ viện Milton Dick nhất trí khuyến khích các các tập đoàn, doanh nghiệp Australia tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong những các lĩnh vực Australia có thế mạnh như năng lượng tái tạo, hạ tầng, viễn thông, tài chính - ngân hàng, chế tạo, dịch vụ, giáo dục, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, chống biến đổi khí hậu, khoa học - công nghệ, duy trì chuỗi cung ứng, khai khoáng, hàng không…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Australia tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam gia tăng đầu tư tại Australia trong các lĩnh vực nông nghiệp, khai khoáng, hàng không; đẩy nhanh việc cấp thị thực cho lao động nông nghiệp Việt Nam sang làm việc tại Australia; hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) về giảm khí phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; tiếp tục hợp tác, cung cấp ổn định than, khí tự nhiên hóa lỏng giúp Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng.

Hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phối hợp chặt chẽ trên nhiều vấn đề cùng quan tâm tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc (LHQ), Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC)… Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Australia đã ủng hộ Việt Nam làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Trên cơ sở các thành tựu đạt được trong quan hệ hai nước thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia về việc ủng hộ hai nước xem xét nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia vào thời điểm phù hợp, khi hoàn tất các thủ tục liên quan, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực.