Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Cuba

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Cuba. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

*Cộng đồng đoàn kết, luôn hướng về Tổ quốc

Thay mặt toàn thể cơ quan đại diện, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn về tình hình hoạt động của Đại sứ quán và Cộng đồng người Việt tại Cuba. Đại sứ khẳng định, mặc dù cộng đồng người Việt tại Cuba không lớn nhưng đây là địa bàn truyền thống, có mối quan hệ hữu nghị đoàn kết gắn bó đặc biệt nên Đại sứ quán luôn phát huy tốt vai trò là cơ quan đại diện nòng cốt, trở thành cầu nối tin cậy giữa hai đất nước, bám sát địa bàn và có những kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước về những chủ trương, chính sách góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết, gắn bó Việt Nam - Cuba.

Theo Đại sứ, đầu tư là “điểm sáng” trong quan hệ hai nước. Doanh nghiệp Việt Nam đã tiếp cận thị trường, giữ vị trí số 1 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á-Thái Bình Dương có hoạt động đầu tư ở Cuba. Đại sứ quán đã thiết lập quan hệ gắn kết với doanh nghiệp Việt Nam và Cuba; đồng hành và thực hiện chủ trương lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Cùng với việc triển khai công tác ngoại giao kinh tế, Đại sứ quán tích cực thúc đẩy ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại để nhân dân Cuba hiểu hơn về tình cảm đoàn kết gắn bó giữa hai nước, về công cuộc đổi mới của Việt Nam, ủng hộ quan điểm, lập trường của Việt Nam về các vấn đề khu vực và quốc tế. Cùng với đó, Đại sứ quán tạo luôn hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam ở Cuba; thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân…; thực hiện tốt chức năng là cơ quan tập hợp, tạo thành khối đoàn kết thống nhất hướng về Tổ quốc.

Tại cuộc gặp, đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam đang có hoạt động đầu tư tại Cuba như Tổng công ty Viglacera, Công ty Thái Bình đã chia sẻ về những nỗ lực vượt qua khó khăn để có những thành công nhất định tại Cuba. Ngoài nguồn vốn, trí tuệ, các doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba còn dành tình cảm, sự gắn bó với đất nước và con người Cuba, thiết lập quan hệ gần gũi cũng như xây dựng lòng tin, tình cảm với đất nước sở tại.

Cùng với đó, các kiều bào tại Cuba hầu hết tham gia các dự án của doanh nghiệp Việt Nam, có thu nhập, đời sống ổn định. Nhìn chung, cộng đồng người Việt Nam tại Cuba là cộng đồng đoàn kết, luôn hướng về Tổ quốc. Mặc dù xa xôi cách trở về mặt địa lý nhưng bà con luôn có những hoạt động hưởng ứng các phong trào ở trong nước.

Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viglacera, ông Ngọc Anh cho biết hiện doanh nghiệp có hai dự án đầu tư tại Cuba về vật liệu xây dựng, sứ vệ sinh… đã bước đầu khai thác kinh doanh, thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Với 25 năm kinh nghiệm tại Cuba, đại diện công ty Thái Bình cho biết công ty là doanh nghiệp tiên phong đầu tư, cầu nối cộng đồng; đang và tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường Cuba, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa hai nước. Năm 2017, doanh nghiệp bắt đầu nghiên cứu xây dựng nhà máy sản xuất nhu yếu phẩm, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, có dự án sản xuất bột giặt, năng lượng mặt trời. Đại diện các doanh nghiệp mong muốn cơ quan chức năng cũng như Ủy ban liên chính phủ hai nước tiếp tục tháo gỡ những khó khăn; tin tưởng hai nước sẽ sớm mục tiêu 500 triệu USD kim ngạch thương mại song phương như lãnh đạo hai nước đã đề ra.

Số lượng sinh viên, học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Cuba không nhiều nhưng theo Đại sứ, các sinh viên, học sinh có chất lượng học tập tốt, đứng top 3 các học sinh xuất sắc tại đây. Tại cuộc gặp, đại diện đoàn viên, thanh niên đang sinh sống, học tập tại Cuba cho biết, các thanh niên chủ yếu học tập về y đa khoa, ngôn ngữ Tây Ban Nha, truyền thông, mỹ thuật. Phát huy truyền thống xung kích, đoàn viên thanh niên thực hiện, triển khai nghiêm túc các phong trào của Đoàn, giới thiệu 6 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Sinh viên Việt Nam tại Cuba luôn nỗ lực học tập, nghiên cứu một cách chủ động, tự giác trong tiếp thu kiến thức và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, hợp tác quốc tế…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tập sách tượng trưng (tủ sách về Bác Hồ) cho Đại sứ và đại diện cộng đồng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

*Góp phần phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ niềm xúc động trở lại thăm đất nước Cuba tươi đẹp; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cuba, một nơi rất xa quê hương ở bên kia bán cầu.

Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam đến Cuba từ năm 2022 đến nay. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt khi hai nước đang kỷ niệm nhiều sự kiện cách mạng quan trọng như: kỷ niệm 62 năm ngày chiến thắng Bãi biển Giron, 70 năm cuộc tấn công trại lính Moncada; kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam, tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam ngày nay; và kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Fidel Castro Ruz lần đầu thăm Việt Nam và tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Chia sẻ thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội hy vọng, sau chuyến thăm nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nước sẽ được thúc đẩy hơn nữa, tạo xung lực cho quan hệ hai nước, đồng thời cũng là tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Cuba. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đại sứ quán, cộng đồng doanh nghiệp, học sinh, sinh viên tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực, thuỷ chung giữa Việt Nam và Cuba. Đây là yếu tố then chốt để gìn giữ và tiếp tục phát triển mối quan hệ đặc biệt của hai nước.

Trong những năm tháng khó khăn nhất khi Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ vô giá cả về tinh thần và của cải, vật chất. Lãnh tụ Fidel với câu nói bất hủ “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” và cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên, duy nhất, bất chấp hiểm nguy của lửa đạn chiến tranh đã đến thăm và giương cao ngọn cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại vùng giải phóng Quảng Trị năm 1973. Điều này có ý nghĩa to lớn, thể hiện tình cảm ruột thịt, sự sẵn sàng hy sinh, sẻ chia của Cuba đối với người đồng chí, anh em Việt Nam.

Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, Cuba đã hỗ trợ Việt Nam về vật tư, thiết bị y tế, cử chuyên gia, cán bộ y tế sang hỗ trợ không chỉ Việt Nam mà còn nhiều quốc gia khác trên thế giới. Nhắc lại nhận định của truyền thông quốc tế cho rằng Cuba không phải là cường quốc về kinh tế nhưng là cường quốc về lòng nhân ái, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Một đất nước kiên cường và khí phách, luôn vững vàng trước mọi phong ba bão táp như thế, càng trong lúc Bạn khó khăn, chúng ta càng phải đoàn kết, gắn bó và sát cánh với Bạn, tiếp tục gìn giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thuỷ chung giữa hai nước”.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong 64 năm thành lập nước Cộng hoà Cuba, Việt Nam tự hào có 63 năm hai nước cùng sát cánh bên nhau. Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng hai nước vẫn luôn gần gũi. Nhiều công trình của Cuba xây dựng cho Việt Nam đến nay vẫn đang phát huy hiệu quả.

Trong hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành công, chúng ta đã kiên trì cùng Bạn chia sẻ, trao đổi về những định hướng phát triển kinh tế - xã hội vì cả hai nước đều có chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cuba đang thực hiện cập nhật hoá mô hình phát triển kinh tế - xã hội và đã có những thay đổi rất tích cực. Chủ tịch Quốc hội mong các doanh nghiệp là những “con sếu đầu đàn” đang đầu tư tại Cuba lan tỏa thành công; đồng thời cho rằng, tiềm lực, dư địa của Cuba còn nhiều, nhất là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp vi sinh thực phẩm, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục tiên phong vào các lĩnh vực này.

Đối với cộng đồng người Việt tại Cuba, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tuy về số lượng, cộng đồng không lớn, chủ yếu là cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Cuba và học sinh, sinh viên, doanh nghiệp đang hoạt động tại Cuba, gặp nhiều khó khăn do ở một trong những địa bàn xa Tổ quốc nhất, nhưng càng vì thế cộng đồng càng phải tập hợp, đoàn kết với nhau. Các gia đình Việt kiều cố gắng học tiếng Tây Ban Nha vì đây là ngôn ngữ phổ biến, đồng thời không quên dạy và học tiếng Việt cho con em như Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới đã nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, tới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét, sửa đổi một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo quy trình tại một kỳ họp. Trong đó, định hướng sửa đổi các quy định tạo thuận lợi tối đa về visa điện tử, tăng thêm thời gian lưu trú, kể cả cấp visa tại các cửa khẩu để tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế về du lịch...

Liên quan đến quyền lợi của người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Luật về bầu cử hiện đang tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi hay Luật căn cước công dân cũng đang trình Quốc hội xem xét sửa đổi nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp nhiều nhất cho xây dựng đất nước.

Về đổi mới sáng tạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp làm đầu mối xây dựng Mạng lưới sáng tạo Việt Nam để người Việt ở trong nước và nước ngoài đóng góp các ý tưởng, sáng kiến góp phần phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cộng đồng người Việt Nam tại Cuba tiếp tục đùm bọc lẫn nhau, đoàn kết hơn nữa, kết thành một khối tuy không lớn, nhưng phải mạnh để chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thần, khí phách cũng phải như đất nước Cuba.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tượng trưng một số cuốn sách trong tủ sách về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Cuba./.