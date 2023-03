Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đại biểu phụ nữ Công an nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh.



*Khẳng định vững chắc vị thế, vai trò toàn diện của phụ nữ Công an



Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, gần 78 năm qua, cùng với sự ra đời và lớn mạnh toàn diện của lực lượng Công an nhân dân, các thế hệ phụ nữ Công an nhân dân không ngừng trưởng thành, khẳng định vị thế và sự cống hiến lớn lao trên tất cả các lĩnh vực công tác công an. Dòng máu Việt Nam và khí phách Bà Trưng, Bà Triệu truyền đời trong các thế hệ phụ nữ công an, kết tinh và tỏa sáng trong những tấm gương phụ nữ anh hùng lực lượng vũ trang bất diệt: chị Võ Thị Sáu, chị Nguyễn Thị Lợi, chị Bùi Thị Cúc và biết bao nữ anh hùng liệt sĩ có danh và vô danh nữa đã lặng lẽ hiến dâng máu và sự sống của cuộc đời mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Và không thể kể xiết biết bao tấm gương phụ nữ công an tiêu biểu không sợ gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, sát cánh cùng đồng đội lập nhiều thành tích và chiến công, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ đối ngoại của Công an nhân dân.

Qua báo cáo tại cuộc gặp và ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, 40 năm qua, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã không ngừng phát triển về mọi mặt, từ hệ thống tổ chức, cơ chế hoạt động tới số lượng hội viên và chất lượng và phát triển các phong trào của phụ nữ. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ Công an dũng cảm, là những “bông hồng thép” - khắc tinh của tội phạm, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng; nhiều chị em trở thành chuyên gia, nhà khoa học giỏi, có uy tín trong ngành và trong xã hội; số lượng nữ cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo ngày càng tăng.

Phụ nữ Công an cũng ngày càng tích cực hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo. Từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã hỗ trợ, nuôi dưỡng trên 800 cháu mồ côi cho đến khi đủ 18 tuổi, góp phần lan tỏa tình yêu thương tới cộng đồng xã hội bằng tinh thần chiến sỹ Công an mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân.

Với những thành tích xuất sắc, Hội Phụ nữ Bộ Công an vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Quân công các hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. Và, nhiều năm liên tục được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen... Bộ Công an có 35 gương mặt nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 11 nữ tướng, 14 nữ Phó Giáo sư, 279 tiến sĩ, 1 nữ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc, 2 nữ đại biểu Quốc hội, hàng trăm Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đó là những “con số biết nói”, góp phần quan trọng thúc đẩy quyền bình đẳng của phụ nữ trong những lĩnh vực vốn chịu nhiều ảnh hưởng rất nặng nề của định kiến giới.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: “Các đồng chí đã giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng của Phụ nữ Việt Nam anh hùng; khẳng định vững chắc vị thế, vai trò toàn diện của phụ nữ trong các lĩnh vực công tác công an, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời, góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ cả nước phát triển, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.



*Vì sự phát triển và tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam



Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta ngày càng dành sự chăm lo, phát triển toàn diện và sâu sắc đối với phụ nữ nước ta, trực tiếp là công tác vận động phụ nữ, vì mục tiêu bình đẳng, hạnh phúc và tiến bộ giới. Quốc hội ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật ghi nhận vai trò, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ như: tất cả các bản Hiến pháp (năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013); Bộ luật Dân sự; Bộ luật Lao động tới Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… đã hợp thành chỉnh thể pháp lý toàn diện, thống nhất về phụ nữ và phát triển Phụ nữ Việt Nam.



“Trong thời gian tới, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu để ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới bình đẳng tham gia đóng góp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững của đất nước, cũng như thụ hưởng thành quả của sự phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Một yêu cầu bắt buộc trong xây dựng pháp luật là phải đánh giá tác động giới, có bảo đảm bình đẳng giới hay không”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư và Sáu lời dạy của Người đối với Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023), Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và toàn thể phụ nữ quan tâm thực hiện tốt 3 nội dung trọng tâm.



Cụ thể, Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giữ vai nòng cốt tham mưu với Đảng, Nhà nước về những chủ trương, quyết sách và tổ chức thực tiễn vì sự phát triển và tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam, ở đây trực tiếp là phụ nữ trong các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và sắp tới; tạo mọi cơ hội thuận lợi nhất và điều kiện tốt nhất để Phụ nữ Công an nhân dân tiếp tục phát triển toàn diện, vững chắc và tiến bộ không ngừng cùng với lực lượng Công an nhân dân, phụ nữ các lực lượng vũ trang và Phụ nữ Việt Nam; đặt phụ nữ Công an nhân dân ở vị trí xứng đáng trong xây dựng chiến lược xây dựng và phát triển lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Hội Phụ nữ Bộ Công an tiếp tục nhận thức toàn diện, sâu sắc và phát huy mạnh mẽ, hiệu quả vị thế, vai trò và trách nhiệm của mình trong tham mưu, xây dựng, tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ và công tác phụ nữ trong Công an nhân dân; đặc biệt coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tuyệt đối trung thành với Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, để mỗi phụ nữ là một tấm gương sáng trong thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Hội tiếp tục vươn lên xứng đáng hơn nữa với vai trò cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; là cơ quan tham mưu đắc lực cho Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phụ nữ gắn với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục trở thành môi trường tích cực của hội viên, là nơi để phụ nữ Công an rèn luyện, cống hiến, khẳng định bản thân và trưởng thành trong sự nghiệp xây dựng lực lượng Công an nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cán bộ, hội viên phụ nữ Công an nhân dân nhận thức đúng đắn về vai trò, nhiệm vụ, tôn chỉ hoạt động và tích cực, tự giác, đoàn kết tham gia các hoạt động của Hội; nỗ lực rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; tích cực, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt, nhạy bén trong công việc, khắc phục những khó khăn, hạn chế do đặc thù giới; sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học để vừa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vừa hoàn thành thiên chức của người phụ nữ trong gia đình.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn và bày tỏ tin tưởng Hội Phụ nữ Bộ Công an cùng toàn thể cán bộ, hội viên vừa tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập những chiến công mới vừa trọn vẹn trong thiên chức là người “giữ lửa” cho tổ ấm, xây dựng gia đình hạnh phúc; luôn xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”; tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và hình ảnh người Công an “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”./.