Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernandez Kirchner. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Argentina và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Lãnh đạo Quốc hội Argentina; cho biết chuyến thăm Argentina lần này ngoài mục đích tăng cường, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Argentina trong đó có quan hệ giữa hai quốc hội, còn nhằm bắt đầu chuỗi các hoạt động nhằm kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Argentina (25/10/1973 - 25/10/2023); khẳng định Việt Nam mong muốn làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ Đối tác toàn diện Việt Nam - Argentina và chuyến thăm nhằm góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước theo hướng ngày càng thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm. Bà Kirchner bày tỏ ngưỡng mộ về truyền thống hào hùng và cuộc đấu tranh anh dũng chống ngoại xâm của Việt Nam; khẳng định sự yêu mến và tình cảm dành cho nhân dân Việt Nam cũng như đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và chia sẻ những kỷ niệm có được về đất nước, con người và sự phát triển ấn tượng của Việt Nam được chứng kiến trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 1/2015, coi Việt Nam là một trong những hình mẫu phát triển trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung mà Argentina ngưỡng mộ. Bà cho biết khi còn là Tổng thống Argentina trong hai nhiệm kỳ từ năm 2007 đến 2015, đã luôn ủng hộ việc thúc đẩy tăng cường quan hệ với Việt Nam, đối tác quan trọng của Argentina tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về tình hình thế giới và mỗi nước gần đây; chia sẻ về những khó khăn và thách thức cùng các nước cùng phải đối mặt do tác động của đại dịch COVID-19 và hệ quả do đứt gãy chuỗi cung ứng xuất phát từ các xung đột tại một số khu vực trên thế giới. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ và chia sẻ kinh nghiệm về công tác lập pháp trong các vấn đề hỗ trợ người nghèo, an sinh xã hội, phát triển đất nước… qua đó cùng hỗ trợ nhau vượt qua các khó khăn và thách thức toàn cầu hiện nay. Chúc mừng những thành tựu hai nước đạt được trong kiểm soát đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế-xã hội; đánh giá về quan hệ nghị viện giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo cho rằng trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Argentina cũng đã có những bước tiến và đóng góp quan trọng trong tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; cho rằng việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác sẽ tạo xung lực quan trọng trong kết nối doanh nghiệp, trao đổi thông tin và mở rộng hiểu biết về thị trường của nhau, qua đó cải thiện đời sống nhân dân, góp phần ổn định kinh tế và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước tại Argentina và Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chuyển lời mời Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner trở lại thăm Việt Nam vào dịp phù hợp và bà Kirchner đã vui vẻ nhận lời mời. Chủ tịch Quốc hội đề nghị bà Kirchner thúc đẩy, tạo điều kiện cho các Nghị sỹ trẻ Argentina tham dự Hội nghị Diễn đàn Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 trong khuôn khổ Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 9/2023./.