Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Quán Thánh, Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu và nhân dân phường Quán Thánh, Hà Nội. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Cùng dự Ngày hội, về phía Trung ương có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài.

Về phía thành phố Hà Nội có: Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, cùng lãnh đạo quận Ba Đình và nhân dân phường Quán Thánh.



Bày tỏ vui mừng về dự Ngày hội Đại đoàn kết của liên địa bàn dân cư phường Quán Thánh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Phường Quán Thánh nằm ở trung tâm chính trị, hành chính của Thủ đô Hà Nội, qua báo cáo và các ý kiến phát biểu cho thấy sự tích cực, chủ động của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị phường Quán Thánh, có nhiều sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Mỗi người dân, từng hộ gia đình đã nêu cao ý thức công dân, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của thành phố; thực hiện tốt nếp sống văn minh thanh lịch người Hà Nội; cùng nhau giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao thông; đoàn kết xây dựng “Ngõ phố An toàn - Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp"...



Đặc biệt, ghi nhận về những thành quả của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và toàn thể nhân dân phường Quán Thánh đã đạt được trong năm 2022, thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong lãnh đạo thành phố Hà Nội, quận Ba Đình và cán bộ nhân dân phường Quán Thánh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.



Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền chủ động nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của nhân dân, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; nhất là thường xuyên quan tâm những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân để kịp thời phối hợp giải quyết thấu đáo; tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Cả nước chung tay vì người nghèo”; khuyến học, khuyến tài.



Ngoài ra, nhân dân phường Quán Thánh tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cảnh giác và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết; mỗi gia đình thường xuyên quan tâm, nhắc nhở con em phòng ngừa với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện an toàn trong sản xuất, sinh hoạt, phòng chống cháy nổ. Các cấp ủy, chính quyền động viên nhân dân không chủ quan, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ nhau, quan tâm hơn nữa đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công với đất nước.



Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quán Thánh Ngô Thùy Linh cho rằng, cùng với quá trình phát triển của Mặt trận Tổ quốc các cấp, Mặt trận Tổ quốc phường Quán Thánh đã trải qua chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành. Tổ chức Mặt trận không ngừng được củng cố và phát triển, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng đến tập hợp và phát huy được sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an ninh quốc phòng trên địa bàn phường trọng điểm …



Cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quán Thánh đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiều mô hình tiêu biểu, mô hình mới như: Mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” của Hội Liên hiệp phụ nữ phường; phong trào “Rèn luyện sức khỏe học đường” của Đoàn Thanh niên; mô hình an ninh trường học; Các Ban Công tác Mặt trận phối hợp với Tổ dân phố tại các địa bàn thực hiện mô hình: Tổ dân phố không có người nghiện mới; Tổ dân phố không có tụ điểm ma túy, mại dâm; tự phòng, tự quản; phòng, chống cháy nổ đã có nhiều kết quả tích cực, góp phần đưa tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%; có 8/8 Tổ dân phố đạt Tổ dân phố văn hóa.



Bên cạnh đó, trong từng cộng đồng dân cư, nhiều nét đẹp văn hóa, tinh thần đoàn kết, gắn bó được bảo tồn và phát huy; nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy được nhân dân hưởng ứng tích cực. Hoạt động thăm hỏi chúc nhau trong dịp lễ, Tết; trao quà động viên các cụ lão thành cách mạng, gia đình chính sách, các cụ cao niên; động viên người ốm đau, tổ chức tiễn đưa chu đáo khi có người qua đời... đã tôn nét đẹp văn hóa ứng xử của người Hà Nội.



Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tặng hoa, trao quà cho Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quán Thánh và 8 tổ dân phố; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao quà cho 24 gia đình khó khăn trên địa bàn phường Quán Thánh; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng 2 xe máy cho Đội tuần tra lưu động trật tự và phòng cháy chữa cháy phường Quán Thánh; Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao tặng 10 suất quà của thành phố cho các gia đình tiêu biểu phường Quán Thánh./.