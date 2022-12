Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ Trao giải thưởng VinFuture

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Giải thưởng Chính VinFuture 2022 trị giá 3 triệu USD cho 5 nhà khoa học: Sir Timothy John Berners-Lee, tiến sĩ Vinton Gray Cerf, Tiến sĩ Emmanuel Desurvire, tiến sĩ Robert Elliot Kahn, và giáo sư Sir David Neil Payne với các tầng phát minh đột phá trong việc kết nối công nghệ mạng toàn cầu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ trưởng và các đại biểu quốc tế.

Đại diện Hội đồng giải thưởng, Giáo sư Richard Henry Friend phát biểu nhấn mạnh, những thách thức toàn cầu đòi hỏi những sự hợp tác và tầm nhìn toàn cầu. Những khát vọng này được thể hiện rõ trong Giải thưởng VinFuture, hướng tới vinh danh sự kết nối giữa những phát minh sáng tạo có tầm nhìn xa với những tác động thực tế mà phát minh đó đem lại cho sự thịnh vượng bền vững toàn cầu. Đội ngũ của Giải thưởng VinFuture đã vươn ra khắp thế giới để tìm kiếm những người tham gia đề cử. Năm nay, Hội đồng giải thưởng nhận được 970 đề cử từ khắp các châu lục và đa dạng lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Lễ trao giải năm nay được tổ chức trong sự thoải mái, an toàn bởi dịch COVID-19 gần như đã được kiểm soát hoàn toàn ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Điều này có được là nhờ sự đóng góp quan trọng của các công trình nghiên cứu sản xuất vaccine phòng, chống COVID-19. Trong đó nổi bật là công trình phát triển công nghệ mRNA, nền tảng của vaccine phòng COVID-19 đã được chứng minh sức ảnh hưởng với hơn 150 quốc gia được hưởng lợi từ nghiên cứu và các nhà khoa học là tác giả của công trình khoa học tuyệt vời này đã được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng VinFuture 2021.

Tại Lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ trân trọng biết ơn, nhắc tới Tiến sĩ Katalin Karikó, Giáo sư Pieter Cullis và Giáo sư Drew Weissman vì những cống hiến, phụng sự nhân loại.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nếu bảo vệ sức khỏe là thách thức của nhân loại năm 2021 thì “Tái thiết và Hồi sinh” chính là vấn đề cấp thiết mà thế giới phải đối mặt năm 2022 và nhiều năm tiếp theo. Đây cũng là chủ điểm mà VinFuture 2022 đặt ra hậu đại dịch COVID-19, thể hiện tầm nhìn và sứ mệnh “Khoa học phụng sự nhân loại” của VinFuture.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng được biết, với uy tín đã được thế giới công nhận từ năm 1, VinFuture mùa 2 đã có sự vượt trội cả về số lượng và chất lượng. Đã có 970 hồ sơ đề cử, đến từ hơn 70 quốc gia trên khắp 6 châu lục gửi về - tăng gần gấp hai lần mùa giải đầu tiên. Về chất lượng, tỉ lệ đối tác đề cử là các tác giả thuộc nhóm 2% các nhà nghiên cứu hàng đầu được trích dẫn nhiều nhất trên thế giới cũng đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, một trong những điểm khác biệt nổi bật của VinFuture là tác động lan toả toàn cầu và truyền cảm hứng tới cộng đồng khoa học ở khắp nơi trên thế giới. Điều này đã được thể hiện rõ rệt ở Giải thưởng mùa thứ 2. Đó là sự gia tăng của tỉ lệ đối tác đề cử đến từ các nhà khoa học châu Á với 34,6%. Đặc biệt, tỉ lệ đối tác đề cử đến từ châu Phi lên đến 12,4%, tăng hơn 6 lần so với năm 2021, không chỉ cho thấy nguồn cảm hứng mạnh mẽ từ Giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu do người Việt Nam khởi xướng, mà còn mang tới cho chúng ta niềm hi vọng lớn lao về những công trình khoa học hữu ích với cuộc sống của hàng triệu người ở các quốc gia đang phát triển, hướng tới một thế giới phát triển công bằng hơn được khởi tạo từ khoa học và công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture với việc tôn vinh những nhà khoa học có công trình nghiên cứu xuất sắc mang tính ứng dụng cao, kiến tạo môi trường sống bền vững cho thế hệ tương lai, đang thực hiện rất tốt sứ mệnh của mình. Không chỉ là sợi dây bền chặt gắn bó các nhà khoa học Việt Nam và thế giới, VinFuture còn là nhịp cầu để các nhà nghiên cứu, phát minh trên toàn cầu hiện thực hoá những khát vọng lớn lao để phụng sự nhân loại, đúng như Tiến sĩ Katalin Kariko, một trong những chủ nhân của Giải thưởng Chính Vinfuture lần thứ nhất đã nói: “Từ VinFuture, các nhà khoa học thế giới đã hiểu hơn về một Việt Nam đang mạnh mẽ vươn ra quốc tế”.

Tại Lễ Trao giải, Ban Tổ chức đã trao Giải đặc biệt trị giá 500.000 USD (tương đương 12 tỷ đồng) dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển cho Giáo sư Thalappil Pradeep đến từ Ấn Độ vì những đóng góp của ông trong việc phát triển hệ thống lọc nước nhiễm asen với chi phí thấp, góp phần mang lại nguồn nước sạch cho hàng trăm triệu người sinh sống tại các khu vực có nguồn nước ô nhiễm trên thế giới.

Ban Tổ chức cũng trao Giải đặc biệt trị giá 500.000 USD dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới cho Tiến sĩ Demis Hassabis, quốc tịch Anh và Tiến sĩ John Jumper, quốc tịch Mỹ với công trình tiên phong về hệ thống trí tuệ nhân tạo AlphaFold 2, đã mang đến cuộc cách mạng trong việc mô hình hóa cấu trúc protein, thúc đẩy những tiến bộ trong y sinh, y tế và nông nghiệp.

Giải thưởng đặc biệt trị giá 500.000 USD dành cho Nhà khoa học nữ được trao cho Giáo sư Pamela Christine Ronald, đến từ Mỹ với công trình nghiên cứu đột phá giúp phân lập một gen để tạo ra giống giống lúa năng suất cao chịu ngập hoàn toàn, góp phần giải quyết nhu cầu lương thực cho hàng trăm triệu người trên thế giới.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã Trao cup chứng nhận Giải thưởng Chính trị giá 3 triệu USD (hơn 71 tỷ đồng Việt Nam) cho 5 nhà khoa học với những phát minh đột phá trong việc kết nối công nghệ mạng toàn cầu, đã thay đổi toàn diện phương thức giao tiếp, làm việc của con người, và đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế – xã hội hiện đại. Đó là nhà khoa học người Anh Timothy John Berners-Lee; Tiến sĩ Vinton Gray Cerf - nhà khoa học người Mỹ; Tiến sĩ Emmanuel Desurvire - nhà khoa học người Pháp; Tiến sĩ Robert Elliot Kahn - nhà khoa học người Mỹ và Giáo sư David Neil Payne - nhà khoa học người Anh.

Thay mặt những chủ nhân nhận giải thưởng, Giáo sư David Neil Payne - một trong 5 chủ nhân Giải thưởng Chính, chia sẻ: “Vượt qua mục đích vinh danh các phát minh khoa học công nghệ, giải thưởng còn là cầu nối giữa các trí tuệ kiệt xuất để cùng nhau tạo ra những đột phá có ý nghĩa và thay đổi cuộc sống của hàng trăm triệu người trên toàn thế giới. Ở thời điểm hiện tại của sự nghiệp, tôi tự hào khi mình đã làm được một điều gì đó góp phần thay đổi thế giới"./.