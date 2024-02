Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, ban, bộ, ngành ở Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Nghệ An, đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ phát động tại các điểm cầu trên cả nước.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy phát biểu phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và khởi động Tháng Thanh niên năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các thanh niên tình nguyện tại buổi lễ. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ cả nước, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng và xúc động về thăm lại mảnh đất lịch sử Truông Bồn, tham dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1946, Bác Hồ đã viết "Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Tháng Thanh niên hằng năm là hoạt động rất có ý nghĩa, khởi đầu trong mỗi mùa xuân mới, mùa của Tuổi trẻ; là sáng kiến được đúc kết từ thực tiễn sinh động của phong trào thanh niên và công tác Đoàn.



Qua 20 năm không ngừng đổi mới, phát triển, Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ cả nước, là trung tâm của phong trào Thanh niên tình nguyện, trở thành mốc son của phong trào Thanh niên tình nguyện, được hàng chục triệu đoàn viên, thanh niên và nhân dân chờ đón, hưởng ứng và tham gia mỗi dịp xuân về.



“Đây là môi trường để các bạn trẻ đốt cháy nhiệt huyết rèn luyện, cống hiến, thể hiện tinh thần dấn thân, không ngại gian khổ, xung kích tình nguyện trong các việc khó, việc mới, tới các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Hàng trăm triệu lượt thanh niên tham gia hoạt động; hàng triệu công trình, phần việc, hoạt động có ý nghĩa đã làm rạng ngời hình ảnh thanh niên Việt Nam thời đại mới tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, giàu lòng yêu nước; khẳng định vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tháng Thanh niên cũng ghi nhận sự quan tâm, chăm lo ngày càng nhiều hơn của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với thanh niên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đã đạt được trong tổ chức Tháng Thanh niên những năm qua.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã lựa chọn chủ đề công tác năm 2024 là “Năm Thanh niên tình nguyện”, xác định chủ đề Tháng Thanh niên năm nay là “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; tổ chức lồng ghép Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trong cùng một thời điểm, thể hiện tinh thần hành động, quyết tâm cao của các cấp bộ Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho Trường THCS Nam Thanh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

*Phát huy sức mạnh và sự sáng tạo của lực lượng thanh niên



Để thực hiện thành công Tháng Thanh niên và chương trình công tác Đoàn năm 2024, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nhấn mạnh một số nội dung.



Cụ thể, thứ nhất, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cả nước đang tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ; cũng là năm đánh dấu nhiều sự kiện đặc biệt có ý nghĩa trong phong trào thanh niên tình nguyện, kỷ niệm 60 năm phong trào “Ba sẵn sàng”, 10 năm “Năm thanh niên tình nguyện” và 25 năm “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”.



Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong bối cảnh đất nước còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhất là các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của thanh niên: "thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là rường cột của nước nhà, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội"; quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027: “Thanh niên phải tiên phong, tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong những việc khó, việc mới; sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đến với những người nghèo, người yếu thế; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần”.



Từ đó, tạo mọi điều kiện để khơi dậy mạnh mẽ ngọn lửa nhiệt huyết của thanh niên, phát huy sức mạnh và sự sáng tạo của lực lượng thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.



Chủ tịch Quốc hội đặc biệt mong muốn các bạn trẻ trước tiên hãy phát huy thật tốt trên các vị trí công tác của mình, đóng góp quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu chung của cơ quan, đơn vị mình và của cả nước.



Thứ hai, các cấp bộ Đoàn cần tổng kết cả về mặt lý luận và thực tiễn qua 20 năm tổ chức, triển khai Tháng Thanh niên; không ngừng đổi mới, sáng tạo trong lựa chọn nội dung, thiết kế, tổ chức các hoạt động, để Tháng Thanh niên thực hiện được sứ mạng đã được luật hóa tại Luật Thanh niên năm 2020, tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới, ngày càng sâu sắc, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng và bền vững hơn nữa, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu vừa chăm lo, đồng hành, vừa phát huy vai trò của thanh niên.



Thứ ba, “vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, các cấp bộ Đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, để tham gia hoạt động vì lợi ích cộng đồng, xây dựng và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển thanh niên và để Tháng Thanh niên tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới.



Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi gắm những tình cảm thân thương và lời nhắn nhủ rất sâu sắc tới thế hệ trẻ cả nước: “Cũng như cây cối chỉ nẩy lộc đâm chồi vào mùa xuân, con người muốn tạo được sự nghiệp có ích cho bản thân, cho xã hội thì cũng phải bắt đầu từ tuổi trẻ”.



Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cấp bộ đoàn, các đoàn viên, thanh niên không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng, nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới như Bác Hồ hằng mong muốn.



Thứ tư, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ cả nước tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình, cách làm hay trong hoạt động trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc, bảo vệ cây xanh, giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp hơn.



Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục dành sự quan tâm và đầu tư thích đáng cho công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền sâu rộng để mọi tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; đồng thời tiếp tục nâng cao ý thức và có biện pháp hiệu quả để bảo vệ rừng; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng, góp phần phát triển bền vững đất nước.



Thứ năm, Tháng Thanh niên cũng là dịp để Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm lo cho thanh niên. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện thật tốt công tác thanh niên; đối thoại, lắng nghe, tin tưởng, giao nhiệm vụ cho thanh niên; tăng cường sự tham gia, đóng góp của thanh thiếu nhi; giúp tuổi trẻ có cơ hội, điều kiện tốt nhất để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện, cơ chế thuận lợi để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt sứ mệnh chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Với tình cảm và niềm tin sâu sắc, Chủ tịch Quốc hội chúc Trung ương Đoàn và các cấp bộ Đoàn, các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước một Tháng Thanh niên sôi nổi, an toàn, thiết thực, đạt hiệu quả cao với nhiều hoạt động sáng tạo, lôi cuốn, hấp dẫn thanh niên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đọc sách tại "Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội" của Trường Trung học cơ sở Nam Thanh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Nhân dịp khởi động Tháng Thanh niên lần thứ 20, trích dẫn lại bài thơ của Tố Hữu về tuổi trẻ, Chủ tịch Quốc hội mong muốn và chúc cho Tháng Thanh niên Việt Nam luôn “mãi mãi tuổi 20” :



“20 tuổi tim đang dào dạt máu.

20 tuổi hồn quay trong gió bão

Gân đang săn và thớ thịt căng ra

Đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa”



*Nhân dịp Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2024 và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã trao quà tặng các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng.



Lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội đã trao 50 suất quà tặng các cựu thanh niên xung phong đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc quốc.

Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được trao tặng xe đạp và phần quà trị giá 1 triệu đồng/học sinh. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận đỡ đầu 20 em học sinh mồ côi đến năm 18 tuổi - mỗi tháng 500 nghìn đồng.



Tại Lễ khởi động, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng các công trình ý nghĩa dành tặng cho tỉnh Nghệ An để thực hiện trong Tháng Thanh niên năm 2024 gồm: hỗ trợ Tỉnh đoàn Nghệ An triển khai các hoạt động an sinh xã hội như thăm, tặng quà tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng; khám bệnh phát thuốc miễn phí và tặng quà cho thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn, quà tặng cho đồng bào dân tộc thiểu số; các mô hình sinh kế cho người dân phát triển kinh tế... Tổng trị giá các nguồn lực, công trình là 6 tỷ đồng.



*Năm 2024 cũng là năm thứ 55 thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Lễ khởi động, Chủ tịch Quốc hội đã trao ngọn đuốc - ngọn lửa nhiệt huyết của thế hệ trẻ được 55 thanh niên ưu tú của tỉnh rước từ Nam Đàn - Quê hương của Bác về Truông Bồn, biểu tượng lịch sử của Thanh niên xung phong Việt Nam cho Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy. Đại diện tuổi trẻ cả nước, ông Bùi Quang Huy đã thắp lên ngọn đuốc mang theo ngọn lửa nhiệt huyết, ngọn lửa tình nguyện chính thức khởi động tháng Thanh niên năm 2024.



Ngay sau đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ra quân hưởng ứng Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn năm 2024. Trung ương Đoàn và tỉnh Nghệ An sẽ trồng 10.500 cây xanh gồm cây phi lao, bằng lăng, đặc biệt trồng mới 70 cây hoa ban được lấy giống từ tỉnh Điện Biên trồng tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn.



Trước đó, tại Khu di tích, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã tham quan Triển lãm tranh "Tự hào một dải non sông", xem các tiết mục trò chơi dân gian của các thanh thiếu nhi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Ngay trong ngày 25/2, có 67 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động ra quân hưởng ứng Tết trồng cây và ra quân Tháng Thanh niên năm 2024. Trong đợt cao điểm từ ngày 16/2 -10/3, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã đăng ký trồng hơn 3 triệu cây xanh.



Theo chương trình, tối cùng ngày, tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia cho hội viên, thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn giáp biên giới.

*Cũng trong sáng 25/2, tại Trường Trung học cơ sở Nam Thanh, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự lễ khánh thành và bàn giao Công trình "Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội". Đây là công trình do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương thực hiện.



Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng thầy và trò nhà trường bức ảnh "Học sinh trường Trung học cơ sở Trưng Vương, Hà Nội quây quần chúc thọ Bác Hồ (ngày 19/5/1958)". Những thiếu nhi Nghệ An là đại biểu tham dự Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ nhất (9/2023) đã trao bức tranh do chính các em vẽ tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ./.