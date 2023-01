Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội thao truyền thống lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân

Cùng dự Lễ khai mạc có: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an...

Hơn 1.000 huấn luyện viên, vận động viên là cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia Hội thao.

Phát biểu khai mạc Hội thao, Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trưởng ban Tổ chức Hội thao cho biết: Trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ luôn quan tâm, giáo dục, đào tạo rèn luyện cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối, có kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, có sức khỏe, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



“Bộ Tư lệnh Cảnh vệ luôn là đơn vị tốp đầu trong các kỳ Đại hội thể thao “Vì An ninh Tổ quốc”, các giải thi đấu do Bộ Công an và quận Ba Đình tổ chức. Đặc biệt, năm 2022, tại Hội thao ứng dụng nghiệp vụ Công an nhân dân lần thứ nhất, đoàn vận động viên của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã xuất sắc đứng tốp đầu trong các đơn vị tham gia thi đấu với 9 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng”, Thiếu tướng Trần Hải Quân nhấn mạnh.



Chương trình duyệt đội ngũ diễu hành của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Hội thao truyền thống Bộ Tư lệnh Cảnh vệ lần thứ 34 triển khai thực hiện nghiêm quy định về tập huấn và tổ chức hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân và ý kiến kết luận chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Mặt khác, đây cũng là dịp để đánh giá toàn diện kết quả công tác huấn luyện, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân của các đơn vị cơ sở, khẳng định sự trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt của lực lượng Cảnh vệ.



Ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực tập luyện vì yêu cầu nhiệm vụ và thành tích của các vận động viên thời gian qua, Thiếu tướng Trần Hải Quân mong muốn các cán bộ, chiến sỹ tiếp tục cố gắng hết mình, thi đấu với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, đoàn kết để Hội thao thực sự trở thành ngày hội đầy ý nghĩa và thành công tốt đẹp.



Một tiết mục biểu diễn các động tác ghép đòn phòng ngự và đối kháng. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Hội thao truyền thống Bộ Tư lệnh Cảnh vệ lần thứ 34 hội tụ trên 1.000 cán bộ, chiến sỹ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 3 miền Bắc, Trung, Nam tham gia tranh tài ở 21 nội dung của 7 môn thi đấu, bao gồm: Điều lệnh Công an nhân dân, Bắn súng, Võ thuật, chiến sĩ Công an khỏe, cầu lông, bóng chuyền và bóng bàn.



Sau khai mạc, các đơn vị tham gia Hội thao đã thực hiện duyệt đội ngũ, diễu hành; đồng diễn quyền 52 động tác có phân thế, các động tác ghép đòn phòng ngự và đối kháng; xử lý tình huống nghiệp vụ; khí công công phá; đồng diễn thể dục nhịp điệu… mang đến cho khán giả những màn biểu diễn đẹp mắt, công phu, thể hiện khí thế và sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân./.