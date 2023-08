Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Indonesia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Indonesia (Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - PT. VIREMA IMPEX: Ký kết MOU về hợp tác thương mại và vận tải than). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Diễn đàn do Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia tổ chức. Khoảng 200 đại diện doanh nghiệp đã tham dự, trong đó có khoảng 170 doanh nghiệp Indonesia và 30 doanh nghiệp Việt Nam tham dự.

Phát biểu chào mừng diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác liên nghị viện của Hạ viện Indonesia Pitu Supapma tin tưởng diễn đàn là cơ hội rất lớn để có thể tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai nước, đặc biệt là trong thương mại và đầu tư. Việt Nam có những điểm tương đồng về cấu trúc kinh tế. Hai nước đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cống hiến của ASEAN đối với nền kinh tế toàn cầu, chiếm hơn 60% tổng GDP của các nước ASEAN. Việt Nam hiện trở thành đối tác thương mại lớn thứ 11 của Indonesia với tổng kim ngạch thương mại đạt 14 tỷ USD vào năm 2022 và con số này có khả năng sẽ còn tăng hơn nữa trong những năm tới.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia M. Arsjad Rasjid P.M bày tỏ ấn tượng với sự phát triển, tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm qua; cho rằng đây là hình mẫu cho các quốc gia ASEAN có thể học hỏi, trong đó có Indonesia. Nhấn mạnh Indonesia nhận thức được những lợi ích to lớn trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam, một trong những đối tác có quan hệ bền chặt, lâu đời và bền bỉ nhất, kể cả trong thời kỳ khủng hoảng do dịch COVID-19, Chủ tịch Phòng Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia hy vọng thông qua diễn đàn, hai nước sẽ ngày càng xích lại gần nhau hơn và cùng hướng tới một tương lai tự cường, thịnh vượng, bền vững.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam đã xác định 2 mục tiêu phát triển 100 năm của đất nước: Phấn đấu đến 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam), Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm lập nước), Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để thực hiện mục tiêu và khát vọng nói trên, Việt Nam xác định nội lực là cơ bản quyết định, kết hợp hài hòa với ngoại lực là quan trọng, đột phá cho phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng Việt Nam luôn xác định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành, hữu cơ quan trọng của nền kinh tế và có môi trường đầu tư, ưu đãi đầu tư rất hấp dẫn.

Cho đến nay, Việt Nam đã có 37.000 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 450 tỷ USD, đến từ 143 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành một trong 20 nước thu hút FDI thành công nhất trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: “Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế, hệ thống pháp luật đầy đủ đồng bộ và thống nhất mang tính ổn định và khả thi; luôn đồng hành và coi thành công của doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, trong đó có doanh nghiệp FDI là thành công của chính mình. Đó là thông điệp nhất quán mà Việt Nam gửi đến cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp của Indonesia”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong lĩnh vực kinh tế, Indonesia là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Việt Nam. Trong xu thế tái cấu trúc mạnh mẽ dòng thương mại và đầu tư trên quy mô toàn cầu và trong điều kiện kinh tế thế giới bất ổn và khó lường như hiện nay, Việt Nam và Indonesia hoàn toàn có thể tăng cường tạo thuận lợi thương mại cho nhau, không áp đặt các rào cản thương mại phi thuế quan, tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong việc duy trì các chuỗi cung ứng hiện có, hợp tác để hình thành và cùng nhau phát triển các chuỗi cung ứng mới có tính chiến lược mà hai bên có thế mạnh.

Theo đó, hai bên tạo ra các sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp và thủy sản, công nghiệp Halal và du lịch.

Tại diễn đàn, sau khi Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân giới thiệu chính sách công nghiệp, thương mại của Việt Nam; đại diện lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu chính sách đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Việt Nam và lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia, lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Indonesia đã chủ trì Phiên hỏi đáp về các chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Indonesia.

Tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam và Công ty Black Diamond Resources TBK và Công ty Sinar Multi Surya Cemerlang; lễ ký thoả thuận giữa Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam và Công ty Virema Impex.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Aria Bima, Phó Chủ tịch Ủy ban 6, Hạ viện Indonesia cùng đại diện lãnh đạo, doanh nghiệp hai nước, trong khuôn khổ Diễn đàn chính sách, pháp luật, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam – Indonesia đã chứng kiến lễ khai trương đường bay thẳng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với thủ đô Jakarta, Indonesia của hãng hàng không Vietjet.

Jakarta là đường bay thứ 3 đến với đảo quốc Indonesia mà Vietjet có đường bay thẳng tới, nâng tổng số chuyến bay giữa Việt Nam - Indonesia lên 84 chuyến bay mỗi tuần, bắt đầu từ tháng 8/2023./.