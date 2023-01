Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình Tết nhân ái tại xã biên giới Trịnh Tường, Lào Cai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo tặng quà của Đảng, Nhà nước cho các đối tượng đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng xe đạp và chiếc áo ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Kiểm toán Nhà nước; Ban Dân vận Trung ương; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai…

Trong không khí của ngày Tết, trò chuyện với nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi dự các sự kiện rất sôi nổi và nhân văn của Chương trình Tết nhân ái. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá rất cao sáng kiến tổ chức Chương trình Tết nhân ái của các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các cấp chính quyền trên cả nước. Không chỉ ở Trịnh Tường, Bát Xát, Chương trình đã và đang được tổ chức trên khắp cả nước, góp phần làm nổi bật thêm truyền thống nhân ái, “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta.



Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, trong năm 2022, nước ta nói chung, tỉnh Lào Cai, huyện Bát Xát nói riêng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, chúng ta đã vượt qua khó khăn và đạt được những thành tựu rất quan trọng. Kinh tế phát triển kết hợp với truyền thống nhân ái của dân tộc, chúng ta có thêm điều kiện để chăm lo cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách, người có công, dân tộc thiểu số khu vực miền núi, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Lấy ví dụ về chương trình “Phiên chợ không đồng” do các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các cơ quan, tổ chức thực hiện, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi qua chương trình, đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự hỗ trợ rất thiết thực từ các tấm lòng hảo tâm trên cả nước.



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Lào Cai, huyện bát Xát, xã Trịnh Tường trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội, chăm lo cho đồng bào, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về



Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng và biểu dương tỉnh Lào Cai nói chung và huyện Bát Xát nói riêng đạt được nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, xã hội năm 2022. Công tác giảm nghèo bền vững được tỉnh quan tâm đẩy mạnh, tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân trong năm đạt 5,83%, vượt mục tiêu kế hoạch đặt ra.



Xã Trịnh Tường là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Bát Xát, nơi sinh sống của 6 dân tộc anh em, 85% là đồng bào dân tộc thiểu số. Cụm xã biên giới Trịnh Tường có vị trí địa chính trị quan trọng trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cùng với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, Chủ tịch Quốc hội mong đồng bào Bát Xát đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, bảo vệ biên cương, giữ "rừng già Y Tý ngàn năm tuổi", bảo tồn nét đặc sắc văn hóa dân tộc mình.



Mùa Xuân mới đang về, trong không khí rộn ràng, vui tươi, Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” - đón Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, tiết kiệm, tuyệt đối an toàn. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, hoạt động phúc lợi, an sinh xã hội để “không ai bị bỏ lại phía sau”, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Hòa ở phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với bác sỹ, y tá và nhân dân tại Trạm Y tế xã Trịnh Tường. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên trong đoàn trao các suất quà Tết tặng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách; trao xe đạp và áo ấm tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội đã trao biển tặng 300 triệu đồng cho mô hình bếp sạch cơm ngon thuộc chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tới Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trịnh Tường.

Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão 2023 là dịp để cộng đồng lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, người có công giúp công, người có của giúp của, kết nối các nguồn lực xã hội để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước chăm lo đón Tết cho nhân dân, nhất là hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Theo Ban Tổ chức, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ nguồn lực của các công ty, doanh nghiệp, các nhà tài trợ. Tổng giá trị ủng hộ trên 2 tỷ đồng đã được trao tại chương trình “Tết nhân ái” và trao tặng các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai dịp Tết Quý Mão.



* Chiều tối 15/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác tới thăm, tặng quà gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Hòa (phường Kim Tân, thành phố Lào Cai)./.