Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo

Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tổ chức các diễn đàn trao đổi trong khuôn khổ nghị viện để tạo lập các khung khổ pháp lý cho việc hình thành hệ sinh thái chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng, bền vững.



Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo trao đổi về một số vướng mắc trong lĩnh vực hợp tác cụ thể. Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc xem xét, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến các thủ tục, điều kiện ràng buộc về nhà thầu, xuất xứ hàng hóa khiến Việt Nam chưa tiếp cận được nhiều gói vay ODA lên tới 16 tỉ USD mà phía Hàn Quốc đã công bố; đồng thời cho biết, Quốc hội Hàn Quốc sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để vốn ODA dành cho cho Việt Nam tăng lên và thực chất, hiệu quả hơn.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam sẽ tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với dự án đường sắt số 3 như kiến nghị của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc. Quốc hội Việt Nam tiếp tục quan tâm, giám sát, thúc đẩy các dự án hợp tác giữa hai Chính phủ. Vừa qua, với sự quan tâm chung, hai bên đã triển khai và khánh thành Trung tâm nghiên cứu phát triển RMD của Tập đoàn Samsung tại Hà Nội – một biểu tượng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới và sáng tạo giữa hai nước.



Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc Hàn Quốc tăng tiếp nhận lao động Việt Nam qua các hình thức như lao động kỳ nghỉ, lao động kỹ năng lành nghề, điều dưỡng, kỹ sư công nghệ thông tin; đẩy mạnh đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc; chuẩn bị tốt để ký gia hạn Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc dự kiến hết hạn vào tháng 2/2023; cho biết Hàn Quốc đã hoàn thành các thủ tục trong nước về Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc, mong Việt Nam sớm hoàn thành để hai bên cùng sớm triển khai Hiệp định này.

Hai bên nhất trí thường xuyên trao đổi thông tin, rà soát, xem xét cụ thể để tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thị thực, giấy phép lao động... nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân hai nước.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo tại Phòng truyền thống của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn và mong muốn Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo và Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.



Về hợp tác khu vực và quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao tầm nhìn, mục tiêu thể hiện trong chính sách “Quốc gia chủ chốt toàn cầu (GPS)” và “Sáng kiến Đoàn kết ASEAN- Hàn Quốc”; hoan nghênh và ủng hộ Hàn Quốc phát huy vai trò lớn hơn, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và tiếp tục xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài.



Việt Nam sẵn sàng cùng Hàn Quốc tăng cường trao đổi, hợp tác trên các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; cảm ơn Hàn Quốc đã ủng hộ Việt Nam đăng cai Diễn đàn hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030 (P4G) vào năm 2025. Hoan nghênh Hàn Quốc tăng gấp đôi vốn đầu tư vào Quỹ Hợp tác ASEAN - Hàn Quốc và Quỹ Mê Kông - Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc để thực hiện thành công vai trò nước điều phối quan hệ ASEA - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024. Việt Nam luôn quan tâm và sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, ủng hộ những nỗ lực duy trì hòa bình ở khu vực Đông Bắc Á thông qua đối thoại, bằng biện pháp hòa bình.



Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc khẳng định luôn ủng hộ lập trường của Việt Nam về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế; cho biết sẽ cử phái đoàn tham dự Diễn đàn nghị sĩ trẻ toàn cầu do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức dự kiến vào tháng 9/2023.

Hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua, đã duy trì tiếp xúc, trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động; phối hợp đôn đốc, thúc đẩy Chính phủ hai nước triển khai tốt các thỏa thuận đã ký kết. Phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước, tạo môi trường thuận lợi để công dân hai nước triển khai nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác; tuyên truyền về quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Quốc hội hai nước phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên thế giới.



Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Quốc hội năm 2013, xem xét bổ sung, cập nhật, ký mới để phù hợp với nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước cũng như bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay.



Quốc hội hai nước tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực và thế giới. Tiếp tục duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn cấp cao, cấp Ủy ban và cơ quan tham mưu, phục vụ Quốc hội hai nước bằng nhiều hình thức linh hoạt. Thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm về hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng; phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ, lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, công dân hai nước nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi để hai nước xúc tiến hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và bảo hộ công dân.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo tham quan Phòng truyền thống của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Hai bên tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước; tăng cường vai trò cầu nối của Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước; hợp tác thông qua cơ chế nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ và cơ chế Tổng Thư ký Quốc hội, tổ chức các hội thảo chuyên đề. Tăng cường các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan phục vụ Quốc hội nhằm nâng cao năng lực, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động tham mưu, phục vụ Quốc hội.

*Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

*Theo chương trình, chiều tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam./.