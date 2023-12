Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng chào đón, đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Samdech Khuon Sudary trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện Campuchia đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã giành thắng lợi to lớn trong bầu cử Quốc hội khóa VII, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Samdech Khuon Sudary được tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Campuchia và là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Campuchia.Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia cảm ơn sâu sắc Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành sự đón tiếp trọng thị. Bày tỏ vui mừng, vinh dự được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Campuchia khoá VII, Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary cảm ơn Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã gửi thư chúc mừng CPP đã giành thắng lợi to lớn tại cuộc bầu cử.Cho biết, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Samdech Khuon Sudary nhấn mạnh, chuyến thăm mang tính biểu tượng thể hiện sự coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung và giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng. Đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam, Samdech Khuon Sudary cho biết, Campuchia luôn coi thành công của Việt Nam là thành công của Campuchia.Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary đã điểm lại trong nhiều thập kỷ qua, tình hữu nghị hợp tác song phương Campuchia-Việt Nam luôn được củng cố phát triển mạnh mẽ. Các hoạt động trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” thể hiện tình hữu nghị hai nước ngày càng được củng cố, phát triển. Cho biết tham gia Đoàn có đại diện đông đảo lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội Campuchia, nhấn mạnh những thành tựu đạt được giữa hai đất nước, Chủ tịch Quốc hội Campuchia nêu bật tầm quan trọng của việc tiếp tục gìn giữ và trao truyền cho thế hệ trẻ tiếp nối, phát triển mối quan hệ láng giềng, hữu nghị, gần gũi, tin cậy lẫn nhau giữa hai đất nước.Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội thống nhất đánh giá, quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác song phương Việt Nam-Campuchia thời gian qua được củng cố và phát triển mạnh mẽ. Quan hệ giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng và đạt nhiều thành tựu quan trọng, nội dung và phương thức hợp tác tiếp tục được đổi mới, có hiệu quả. Quan hệ chính trị tin cậy được duy trì, là nòng cốt định hướng cho quan hệ hợp tác hai nước. Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được thúc đẩy, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội và phát triển ở mỗi nước./.