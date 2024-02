Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với thanh niên và đại biểu tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn). Ảnh: Nhan Sángg-TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu hưởng ứng Tết trồng cây tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Đây là sự kiện trước khi diễn ra Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.



Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.



Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Người đã lấy hình ảnh mùa Xuân - mùa đẹp nhất trong năm để nói về tuổi trẻ: Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội. Người cũng khẳng định, “thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”, “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”.

Thực hiện di huấn của người, qua từng giai đoạn lịch sử cách mạng, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho thanh niên và công tác thanh niên. Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới, triển khai các chương trình hành động cách mạng và của tuổi trẻ sôi nổi, thiết thực và hiệu quả, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Thực hiện nghi thức chào cờ, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.



* Cũng trong buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).



Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tuyến Quốc lộ 15A – nơi có địa danh Truông Bồn là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nơi kết nối các huyết mạch giao thông Bắc – Nam. Truông Bồn trở thành toạ độ lửa trong các cuộc ném bom leo thang của đế quốc Mỹ vào miền Bắc nước ta nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông vận chuyển nhân lực, vật lực chi viện cho chiến trường miền Nam.



Nơi đây đã có 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh; trong đó có sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội thép" thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An.



Dâng lẵng hoa tươi và nén hương thơm trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác bày tỏ sự xúc động, lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại “toạ độ lửa” Truông Bồn; nguyện hứa noi gương các Anh hùng liệt sĩ nỗ lực, sáng tạo, đổi mới trong công tác, góp phần xây dựng Quốc hội vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước./.