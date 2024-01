Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết, tặng quà hộ chính sách, công nhân, Trung đoàn Không quân 921 tại Yên Bái

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các sĩ quan chỉ huy Trung đoàn Không quân 921. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết các đối tượng chính sách tỉnh Yên Bái. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Tham gia đoàn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K'đăm; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan hữu quan…



Nhân dịp đầu năm mới 2024, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới các đại biểu cùng toàn thể nhân dân 4 xã gồm: Báo Đáp, Tân Đồng, Đào Thịnh, Hòa Cuông, các hộ chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.



Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ một số kết quả kinh tế, xã hội, đối ngoại… của đất nước năm 2023; những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, địa phương trong cả nước đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2023 tăng 5,05% so với năm 2022 - là mức tăng trưởng cao trong điều kiện khó khăn chung của thế giới.



Năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh Yên Bái đạt 6%. Tỉnh đã có 106/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đã quan tâm bố trí trên 25.000 tỷ đồng đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với các địa phương trong tỉnh, năm qua, huyện Trấn Yên đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023, với 27/28 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, có nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Đảng bộ, chính quyền huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm lo, chuẩn bị các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết.



Bốn xã gồm: Báo Đáp, Đào Thịnh, Hòa Cuông, Tân Đồng đều đã được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu hoặc xã nông thôn mới nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 52,5 đến 60 triệu đồng/người/năm. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã (Kinh, Cao Lan, Dao, Tày, H’Mông, Thái, Nùng, Mường...) giữ vững tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái...



Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, trong đó có huyện Trấn Yên đã đạt được trong năm 2023.



Chủ tịch Quốc hội cho biết, phát huy truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc, Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể luôn quan tâm, cố gắng dành mọi nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, các đối tượng chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn… để mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.



Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Yên Bái, huyện Trấn Yên tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trong đó, trước mắt, cần tập trung quán triệt, triển khai toàn diện Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo cho nhân dân; bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.



Tỉnh tiếp tục khẩn trương quán triệt, triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02 /NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ, các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác ngay từ những tháng đầu năm mới.



Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh Yên Bái, trong đó có huyện Trấn Yên chủ động nghiên cứu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thông tin tới người dân và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần nhanh chóng đưa các luật, nghị quyết Quốc hội đã thông qua tại 2 kỳ họp gần đây vào cuộc sống; quan tâm chọn ít nhất 1 huyện thực hiện thí điểm phân cấp, phân quyền thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục làm tốt công tác xã hội, công tác giảm nghèo, không để tái nghèo.



Cùng với đó là thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo cho nhân dân; bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, "không bỏ ai lại phía sau", không để ai không có Tết; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ người dân, doanh nghiệp.



Chủ tịch Quốc hội chúc tỉnh Yên Bái phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” đúng như quy hoạch của tỉnh; xây dựng huyện Trấn Yên ngày càng phát triển toàn diện, trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.



Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội và và Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái chứng kiến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trao biển tượng trưng số tiền 300 triệu đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa (Ngân hàng Agribank) tặng hộ đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

Trong Chương trình, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng 600 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 4 xã huyện Trấn Yên.



* Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921



Tiếp tục chuyến thăm và làm việc, chúc Tết tại Yên Bái, chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác Trung ương tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân nhân dịp Xuân mới Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của Trung đoàn (3/2/1964 - 3/2/2024).



Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 921 đã không ngừng nỗ lực, rèn luyện và trưởng thành; lập nhiều chiến công hiển hách, vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điển hình là góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972.



Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý vùng trời, quản lý, điều hành bay chặt chẽ, an toàn, đúng quy định; thực hiện nghiêm các chế độ dự báo, thông báo bay; sẵn sàng xử trí các tình huống tác chiến phòng không; thường xuyên rà soát, hiệu chỉnh bổ sung, xây dựng mới hệ thống văn kiện chiến đấu bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ.



Bên cạnh đó, Trung đoàn đã tích cực tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, kíp chiến đấu sở chỉ huy, các phương án xử lý tình huống tác chiến phòng không, phòng, chống cháy nổ, chiến đấu bảo vệ đơn vị. Tổ chức các chuyến bay huấn luyện bảo đảm chặt chẽ, an toàn.



Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc. Lực lượng và khả năng chiến đấu của Trung đoàn được giữ vững và có bước phát triển mới. Công tác kỹ thuật, hậu cần được bảo đảm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những kết quả rất đáng khích lệ mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921 nói riêng và Sư đoàn 371 nói chung đã đạt được trong thời gian qua.



Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trung đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh.



Chủ tịch Quốc hội cho biết, từ 1/7 tới sẽ tiến hành cải cách chính sách tiền lương. Trong đó, tiền lương của lực lượng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cũng sẽ được cải thiện.



Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng đồng thời đang và sẽ tiếp tục xem xét, thông qua một số đạo luật có liên quan tới lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.



Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trung đoàn tích cực tham gia ý kiến vào các dự án luật có liên quan, nhất là dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp để có chính sách đặc thù và phù hợp, qua đó củng cố công nghiệp quốc phòng, chính sách động viên công nghiệp; chủ động nghiên cứu, tổ chức triển khai các luật, nghị quyết đã được ban hành, góp phần sớm đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống.



Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Trung đoàn nâng cao năng lực dự báo, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu xử trí có hiệu quả mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ.



Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện cả trên không và mặt đất, sẵn sàng chiến đấu; tạo bước đột phá trong huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; khai thác, làm chủ, phát huy hiệu quả máy bay, vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.



Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các đơn vị bạn thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn đóng quân.



Trung đoàn cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, “mẫu mực, tiêu biểu”. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị.



Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, với bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh các hoạt động dân vận, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách...



* Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ghi sổ vàng truyền thống của Trung đoàn Không quân 921, trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn. Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy trao quà của Tỉnh ủy Yên Bái tặng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn./.