Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bảo đảm tiếp cận giáo dục công bằng, bình đẳng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu với học sinh Trường THPT Kỳ Sơn dự Lễ khai giảng. Ảnh: TTXVN

Cùng tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long…



Kỳ Sơn là huyện biên giới, vùng cao, dân tộc thiểu số, thuộc 1/74 huyện đặc biệt khó khăn nhất của cả nước, cách thành phố Vinh 250 km. 99% diện tích Kỳ Sơn là đất đồi núi. Huyện có 19/20 xã đặc biệt khó khăn, trong đó có 11 xã biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, có 179/191 bản đặc biệt khó khăn, 56 bản biên giới. Dân số toàn huyện là 82.417 người, gồm các dân tộc Mông, Khơ Mú, Thái, Kinh và Hoa. Số hộ nghèo chiếm 59,36%. 5 xã chưa có đường nhựa vào trung tâm xã; 72 bản chưa có điện lưới quốc gia.



Năm học 2021-2022, Kỳ Sơn có 72 trường học và 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên với 1.086 nhóm, lớp và 30.451 học sinh, đạt 97,3% học sinh trong độ tuổi ra lớp.



Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn là trường trung học phổ thông duy nhất của huyện Kỳ Sơn với hơn 95% là con em đồng bào dân tộc thiểu số đến từ 21 xã, thị trấn trong huyện. Quãng đường đến trường của học sinh phải băng rừng, lội suối rất nguy hiểm, nhất là về mùa mưa khi mà bão lụt, sạt lở đất thường xuyên xảy ra.



Trước khi xây trường mới, cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp trầm trọng, không có nhà nội trú cho học sinh và giáo viên, hầu hết học sinh phải tự lo về nơi ăn, chốn nghỉ, cuộc sống để tham gia học tập học, ảnh hưởng đến quá trình học tập và chất lượng giáo dục tại địa phương. Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An được Trungnam Group tài trợ đầu tư 210 tỷ đồng để xây dựng Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn. Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn được xây mới 245 phòng, trong đó có 45 phòng học, 25 phòng chức năng, 126 phòng nội trú cho học sinh và 45 phòng nội trú cho giáo viên, đáp ứng cho 2.000 học sinh. Trường được xây dựng trên diện tích khoảng 2,6 ha với thiết kế hiện đại, khoa học, đạt tiêu chuẩn quốc gia.



* Chăm lo, giáo dục là nền tảng căn bản nhất, là "chìa khóa" để hướng tới tương lai



Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi về ngôi trường đóng trên địa bàn huyện miền núi biên giới còn nhiều khó khăn nhưng trong suốt chặng đường 55 năm qua, với sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong vùng, sự nỗ lực, cố gắng của các thế hệ thầy và trò, Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn đã vượt qua các khó khăn phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vươn lên, thi đua dạy tốt, học tốt, đạt được nhiều thành tích rất đáng ghi nhận, trở thành địa chỉ học tập tin cậy của nhân dân trên địa bàn.



Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh ưu tú các dân tộc H’Mông, Thái, Khơ mú... của vùng núi rẻo cao Kỳ Sơn đã trưởng thành, công tác trên mọi miền của đất nước. Năm học 2021 - 2022, mặc dù chịu tác động nặng nề bởi dịch COVID-19, phải mượn cơ sở cũ để học tập, khó khăn thiếu thốn trăm bề, nhưng tập thể nhà trường vẫn đạt được nhiều thành tích, kết quả đáng trân trọng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cách đây 77 năm, ngày 5/9/1945, chỉ sau ba ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho các em học sinh nhân khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập mới với những tình cảm yêu thương vô bờ bến và sự kỳ vọng lớn lao vào các em học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước. Bác nói: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” .



Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhắc lại những điều này để tiếp tục khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng giáo dục và đào tạo, xem đây là quốc sách hàng đầu; luôn dành những điều tốt đẹp nhất để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, bảo đảm tất cả các em học sinh, dù ở đồng bằng hay ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa ai cũng được học hành, tiếp cận giáo dục công bằng, bình đẳng.



Phát triển giáo dục và đào tạo, đảm bảo công bằng trong giáo dục, để không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng khó khăn, đồng bào các dân tộc thiểu số càng cần được chăm lo, hỗ trợ để giảm bớt khó khăn, từng bước phát triển kịp với miền xuôi là quan điểm chỉ đạo lớn và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Quốc hội đã tập trung thể chế hóa các quan điểm của Đảng, hoàn thiện và ban hành nhiều chính sách, pháp luật để phát triển giáo dục, đặc biệt là Nghị quyết 88 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.



Đất nước ta đang hướng tới những mục tiêu, kỳ vọng lớn lao, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm ngày thành lập nước. Chăm lo, giáo dục thật tốt cho các em là nền tảng căn bản nhất, là "chìa khóa" để hướng tới tương lai, giải phóng con người khỏi mọi nghèo nàn, lạc hậu, để có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định trong giai đoạn hiện nay, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những đột phá chiến lược, đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của nước ta. Sự nghiệp giáo dục nói chung và công tác giáo dục của các thầy cô đóng vai trò vô cùng quan trọng.



“Tôi mong muốn các thầy giáo, cô giáo sẽ luôn là tấm gương sáng về đạo đức, ứng xử văn hóa, tâm huyết, trách nhiệm với nghề, hết mực yêu thương, dạy dỗ tận tình; không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, động lực để các em say mê học tập, khám phá chân trời mới của tri thức và khoa học”, Chủ tịch Quốc hội nói.



Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng và tin tưởng các em học sinh sẽ phát huy truyền thống hiếu học, học giỏi của người dân xứ Nghệ, nỗ lực phấn đấu, học tập chăm chỉ, trung thực, quyết tâm cao; học trước hết cho chính bản thân mình, để biết, để làm, để chung sống, để tự khẳng định; học để chuẩn bị cho mình hành trang tốt nhất để ngày mai lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho quê hương và đất nước ta.



Chia sẻ cảm xúc vui mừng khi chứng kiến, cảm nhận được sự hân hoan, phấn khởi của các thầy, cô giáo, các em học sinh, các bậc phụ huynh chào đón năm học mới trong ngôi trường mới, khang trang, được trang bị hiện đại, đồng bộ, đạt chuẩn quốc gia, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tập thể nhà trường giữ gìn, bảo trì, khai thác thật hiệu quả, quyết tâm đạt trường chuẩn quốc gia ngay trong năm học này.



Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là cơ hội lớn để Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn xác định sứ mệnh, tầm nhìn của mình, vươn lên trở thành một trong những trường Trung học Phổ thông chất lượng nhất ở khu vực miền Tây Nghệ An; có vị thế, uy tín trong khối các trường Trung học Phổ thông dân tộc trong cả nước; hướng tới liên kết, hợp tác với các bạn Lào.



Từ năm học 2023-2024, tỉnh Nghệ An sẽ cấp học bổng và chi phí sinh hoạt cho 120 du học sinh bậc Trung học Phổ thông của Lào sang học tập tại Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn và Trường Trung học Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là hành động rất thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc góp phần hỗ trợ nước bạn Lào trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, sự gắn bó thủy chung, trong sáng có một không hai giữa Việt Nam - Lào.



* Phát triển phẩm chất và năng lực của người học, đẩy mạnh phân luồng hướng nghiệp



Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10; đồng thời mong thầy và trò nhà trường cùng nhau cố gắng, nỗ lực khắc phục các khó khăn tập trung triển khai thật tốt chương trình này; từng bước cao năng lực cho nhà giáo, thực hiện đầy đủ các chủ trương và hướng dẫn của ngành giáo dục, tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng, tập trung triển khai thật tốt triết lý phát triển phẩm chất và năng lực của người học, đẩy mạnh phân luồng hướng nghiệp, phát triển toàn diện học sinh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2023 sẽ tổ chức giám sát về việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để kịp thời rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, bảo đảm các mục tiêu của Đảng và Quốc hội đề ra được thực hiện đầy đủ, chất lượng.



Nhấn mạnh mặc dù đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, nhưng điều kiện hạ tầng kinh tế, xã hội của vùng đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 88 của Quốc hội và các đề án của Quốc hội và Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trong đó ưu tiên hoàn thiện hệ thống hạ tầng giáo dục; phát huy vai trò của toàn hệ thống chính trị, toàn dân, của mỗi gia đình, nhà trường và các lực lượng xã hội trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. Ngành giáo dục cần sớm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổng kết mô hình trường bán trú, nội trú; rà soát, đánh giá hệ thống chính sách giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số trong cả nước; kịp thời đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển các trường bán trú, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo tốt hơn cho các em học sinh dân tộc thiểu số.



Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, trong đó giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên cho ngành giáo dục, riêng năm học 2022 - 2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm đầy đủ đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Trong thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan các cơ quan rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách để đảm bảo đời sống cho giáo viên, để giáo viên có thể yên tâm công tác, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ trồng người.



Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và huyện Kỳ Sơn trong điều kiện của mình, cần có kế hoạch cụ thể, tiếp tục quan tâm đầu tư, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu mãi là điểm sáng trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà và của đồng bào dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An, trên quê hương Kỳ Sơn anh hùng.



Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm học mới 2022-2023 có nhiều thách thức và nhiệm vụ rất nặng nề; là thời điểm là trọng tâm triển khai nhiều nhiệm vụ đổi mới, nhiều việc mới, việc khó lần đầu được áp dụng với bậc Trung học Phổ thông. Ngành giáo dục vừa phải bảo đảm an toàn và linh hoạt ứng phó với dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan; đồng thời phải củng cố chất lượng, từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục.



Thay mặt giáo viên và học sinh Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn, thầy Hiệu trưởng Lê Văn Tảo phát biểu khẳng định sẽ sử dụng một cách hiệu quả nhất cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được Trungnam Group tài trợ, tiếp tục đổi mới quản trị nhà trường, tăng cường thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy học, đoàn kết, tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời triển khai thực hiện tốt mô hình trường Trung học Phổ thông dân tộc bán trú kiểu mới và Đề án phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần vào sự thành công của giáo dục của Nghệ An nói chung và huyện Kỳ Sơn nói riêng.



*Nhân dịp này, đại diện Ủy ban Dân tộc đã trao tặng Quỹ khuyến học Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn 100 triệu đồng. Tập đoàn Trung Nam trao tặng học sinh Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn học bổng trong 10 năm (2022-2032), tổng giá trị 10 tỷ đồng; 500 xe đạp cho huyện Kỳ Sơn và 1.500 ba lô cho học sinh Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn/.