Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xây dựng chuỗi giá trị bền vững, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng Việt Nam - Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và bà Obuchi Yuko, Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tham quan gian trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

* Tăng cường chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là một hình mẫu thành công của hợp tác song phương, được xây dựng trên nền tảng hơn 50 năm tin cậy chính trị, tương đồng văn hóa và gắn kết lịch sử. Hiện có hơn 2.500 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam và cộng đồng hơn 600.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản - lớn thứ hai trong các cộng đồng người nước ngoài tại đây.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất được mệnh danh "vựa lúa" của Việt Nam, đóng góp khoảng 50% sản lượng lúa, 95% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản nuôi trồng và 70% sản lượng trái cây của cả nước. Mặc dù sở hữu tiềm năng to lớn, khu vực này đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững như: tác động của biến đổi khí hậu, nguồn nhân lực hạn chế, hạ tầng giao thông và kết nối yếu kém, thiếu hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, thiếu liên kết vùng…

Nhấn mạnh Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và chuyển giao công nghệ, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ trân trọng những đóng góp to lớn của Nhật Bản thông qua các dự án ODA, như cầu Cần Thơ - biểu tượng của tình hữu nghị hai nước, hay dự án nâng cấp Đại học Cần Thơ và nhiều dự án khác tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhân Hội nghị này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam phối hợp Chính phủ, doanh nghiệp Nhật Bản thúc đẩy hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược. Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng sạch và nông nghiệp thông minh.