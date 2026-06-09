Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Sự kiện do Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức.

Đại biểu dự Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phát biểu chỉ đạo và động viên người hiến máu tình nguyện trên toàn quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Hiến máu cứu người không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp, một hành động nhân đạo cao cả mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" quý báu của dân tộc Việt Nam ta từ ngàn đời nay. Mỗi giọt máu sẻ chia không đơn thuần là một đơn vị máu điều trị, mà chính là sự sống hồi sinh, là nguồn hy vọng, cơ hội sống tiếp cho hàng ngàn người bệnh đang trong cơn nguy kịch, là sự kết nối thiêng liêng những trái tim, lan tỏa năng lượng tích cực và lòng nhân ái sâu sắc trong cộng đồng, là trách nhiệm công dân, thể hiện ý thức và đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Chứng nhận vinh danh và Bằng khen, tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi biết trong số các đại biểu được biểu dương hôm nay, có những người đã hiến máu hàng trăm lần, có những gia đình cả 3 thế hệ cùng tham gia hiến máu, những người vượt đường xá xa xôi, bất kể ngày đêm để kịp thời hiến máu cứu người và có cả đại biểu là người nước ngoài. "Hoạt động hiến máu tình nguyện ở nước ta đã phát triển mạnh mẽ, bài bản, đi vào chiều sâu và lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội. Đó là những minh chứng sống động nhất cho một xã hội văn minh, nhân ái và giàu tình thương", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương các đại biểu hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026; đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan báo chí, lực lượng tình nguyện viên và người hiến máu tình nguyện trên cả nước đã chung tay, góp sức trong việc hiến máu tình nguyện.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển bền vững, lan tỏa sâu rộng hơn nữa, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến y tế, nhân đạo và hiến máu tình nguyện. Đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động nhân đạo phát triển đúng hướng, minh bạch và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Chứng nhận vinh danh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Y tế, các cơ quan liên quan chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện tiếp tục duy trì và phát triển, xây dựng lực lượng hiến máu thường xuyên, ổn định và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào quản lý người hiến máu và điều phối nguồn máu, hướng tới sự nhanh chóng, chính xác và an toàn tuyệt đối. Cùng với đó, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, tập trung vào thế hệ trẻ; kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, để mỗi người hiến máu đều cảm thấy tự hào và xã hội luôn trân trọng những đóng góp to lớn của họ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, nhất là chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đoàn viên, thanh niên hãy tự nguyện, tích cực tham gia hiến máu và vận động người khác cùng tham gia hiến máu thường xuyên, chung tay xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn, văn minh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, hoạt động hiến máu tình nguyện sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao biển vinh danh và bằng khen tặng người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Trước đó, phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện cho biết, chính thức phát động vào ngày 24/1/1994, từ một lời kêu gọi, từ một đốm lửa nhen nhóm ban đầu, hoạt động hiến máu tình nguyện nước ta đã bền bỉ thắp sáng chặng đường suốt 32 năm qua. Từ 138.000 đơn vị máu được tiếp nhận vào năm 1994, đến năm 2025, lượng máu vận động và tiếp nhận trên toàn quốc đạt trên 1,77 triệu đơn vị, trong đó trên 98% là từ người hiến máu tình nguyện. Nghĩa cử cao đẹp ấy giờ đây đã trở thành hoạt động thường xuyên, lan tỏa sâu rộng và là nét văn hóa nhân ái thấm đẫm trong tâm thức của mỗi tổ chức, cá nhân trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn ban chỉ đạo các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát hiện, nhân rộng và kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể tích cực tham gia hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện; mong muốn những người có đủ sức khỏe tiếp tục tham gia hiến máu và kêu gọi những người đã hiến máu tiếp tục hiến máu nhắc lại, hiến máu thường xuyên vì người bệnh.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, 100 đại biểu được tôn vinh năm nay là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho hàng triệu người hiến máu tình nguyện trên mọi miền Tổ quốc. Đại biểu lớn tuổi nhất là 60 tuổi; đại biểu trẻ nhất là 24 tuổi, 1 đại biểu là người nước ngoài. 100 đại biểu đã hiến tổng cộng 6.378 đơn vị máu và tiểu cầu, trung bình mỗi người đã hiến gần 64 lần, có 7 đại biểu đã hiến từ 100 lần trở lên. Đây là con số cao nhất trong các kỳ tôn vinh từ trước đến nay, năm 2025 đạt trung bình mỗi người hiến 48 lần.

Năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới chọn thông điệp “Giọt máu tình người - Hiến máu đào, trao sự sống” nhằm nhấn mạnh, tôn vinh giá trị nhân văn, tinh thần nhân đạo và sẻ chia của nghĩa cử hiến máu cứu người. Mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ là món quà vô giá giúp người bệnh giành lại sự sống, được tiếp thêm niềm tin và hi vọng; mà còn thể hiện trách nhiệm, tình yêu thương giữa con người với con người. Đó cũng chính là biểu tượng của nghĩa đồng bào, của tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong lúc khó khăn, hoạn nạn./.