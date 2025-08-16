Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tuyên Quang phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử, có vị trí chiến lược quan trọng của Tổ quốc. Nơi đây in đậm dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương trong kháng chiến. Đặc biệt, 80 năm trước, nơi đây đã diễn ra Quốc dân Đại hội, sự kiện trọng đại mở ra trang sử mới của dân tộc, đặt nền móng cho sự ra đời của Quốc hội Việt Nam.

Những ngày qua, nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan, đơn vị đã về nguồn tại Tuyên Quang, thăm, dâng hương tại các di tích lịch sử và có nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa, thiết thực. Đặc biệt, ngày 14/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã về thăm, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”.

Chia sẻ về những thành tựu của đất nước sau gần 40 năm Đổi mới, Chủ tịch Quốc hội cho biết, kinh tế ngày càng phát triển, quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt khoảng 500 tỷ USD; tổng sản phẩm nội địa bình quân đầu người ước đạt 4.900 USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại được tăng cường, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được coi trọng, có nhiều đổi mới. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị được sắp xếp, đổi mới theo hướng tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả…

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức mà đất nước đang phải đối mặt như như kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; việc ứng dụng thành tựu khoa học, kĩ thuật vào sản xuất chưa đạt yêu cầu; đời sống người dân còn nhiều khó khăn…