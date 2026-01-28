Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Với trọng trách là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và trước đó là Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gắn bó với Quốc hội, hiểu rõ về tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội. Đồng chí luôn nhắc nhở các đại biểu phải dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của Quốc hội, phải có kiến thức chuyên sâu, có sự am hiểu sâu sắc về Quốc hội để có những ý kiến đóng góp, phản biện sắc sảo; mỗi đại biểu đập nhịp đập của cuộc sống, của trái tim nhân dân thì nhất định hoạt động của Quốc hội sẽ sinh động và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã tới dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch nước, Đại tướng Trần Đại Quang, nhà lãnh đạo gần gũi, cởi mở, khiêm tốn, tận tụy, luôn cống hiến hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Quốc hội, qua đó đã tích cực góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong sáng 28/1, thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn nguyên Chủ tịch Quốc hội luôn dành thời gian quan tâm, theo dõi và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với hoạt động của Quốc hội thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội sẽ bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng để xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Đảng ủy Quốc hội, Chương trình lập pháp toàn khóa và Chương trình giám sát toàn khóa của Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra việc thể chế hóa và thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng theo đúng yêu cầu tại Đại hội XIV của Đảng, đó là “hoàn thiện thể chế phát triển và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: lấy thực thi làm thước đo”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến để hoạt động của Quốc hội ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao hoạt động của Quốc hội khóa XV, đồng thời bày tỏ tin tưởng, phát huy thành quả của 80 năm Quốc hội Việt Nam, Quốc hội khóa XVI tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.