Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết chuyển Đoàn đại biểu Quốc hội đối với Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết chuyển Đoàn đại biểu Quốc hội đối với Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Hà Nội; ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Hải Phòng; ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Thanh Hóa./.