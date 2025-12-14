Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Báo cáo kết quả Kỳ họp, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Lê Thị Thanh Lam cho biết, sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật; tiến hành tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; giám sát chuyên đề“việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

Quốc hội cũng thảo luận, góp ý kiến về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia; xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp lịch sử, các cử tri hoan nghênh tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Quốc hội xuyên suốt trong 40 ngày qua. Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, thông qua 51 luật cùng nhiều nghị quyết quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn đồng thời kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới.

Các cử tri cũng đặc biệt đánh giá cao việc Quốc hội đã ban hành Nghị quyết quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; sửa đổi các Luật về giáo dục; thông qua các Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035, chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035... Theo các cử tri, đây là những quyết sách hết sức đột phá, phản ánh đúng, trúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Cử tri Nguyễn Văn Chiến (xã Vĩnh Thuận Đông) cho rằng, thực hiện chương trình “xóa nhà tạm, dột nát”, trong năm qua, nhiều người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương nói riêng và cả nước nói chung đã được hỗ trợ kinh phí xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Nhân dân rất đồng tình với chính sách ưu đãi người có công của Đảng, Nhà nước; địa phương cũng giảm bớt phần lớn việc chăm lo cho các đối tượng này. Tuy nhiên, địa phương còn nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng xây dựng, sửa chữa nhà nhưng không đủ điều kiện xây dựng theo chương trình “xóa nhà tạm, dột nát” (như: đất ở chưa sang tên, đất cặp bờ sông…) rất cần sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng trên.

Một số cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu, đề xuất Quốc hội quan tâm sớm điều chỉnh tăng mức lương cơ sở trong năm 2026 (đề xuất thời gian tăng từ ngày 1/1/2026), tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm gắn bó, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và cả nước. Các cử tri cũng nêu nhiều kiến nghị liên quan đến việc nâng cấp đường giao thông, công tác quy hoạch, chính sách bảo hiểm xã hội...

*Đặt lợi ích của người dân vào vị trí trung tâm

Lắng nghe các ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Kỳ họp thứ 10 lịch sử đã thành công tốt đẹp với khối lượng công việc rất lớn. Quốc hội đã thông qua 51 luật, 39 nghị quyết (trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật), chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm pháp luật của cả nhiệm kỳ khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Những luật và nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 giải quyết những vấn đề nhức nhối nhất của đời sống xã hội (nhà ở, y tế, thủ tục hành chính); tác động trực tiếp và tích cực đến đời sống của người dân; đặt lợi ích của người dân vào vị trí trung tâm.

Theo đó, các luật, nghị quyết đã gỡ vướng cho thị trường bất động sản, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để hoàn thiện các dự án hạ tầng lớn như cao tốc, cầu, đường vành đai, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, giảm chi phí vận chuyển, thúc đẩy kinh tế vùng. Quốc hội cũng sửa đổi 3 luật trong lĩnh vực giáo dục, thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo... trong đó quy định toàn quốc sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ ngày 1/1/2026; chính thức bỏ cấp bằng tốt nghiệp Trung học Cơ sở… Đây đều là những quyết sách được người dân quan tâm, đón nhận. “Tất cả những thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền phức cho người dân thì phải giải quyết”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó là những quyết sách về y tế đột phá: nguồn cung ứng thuốc men, trang thiết bị y tế kịp thời, giá cả hợp lý, khắc phục tình trạng thiếu thuốc cục bộ; tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở và y tế dự phòng, người dân được khám chữa bệnh ban đầu tốt hơn ngay tại địa phương. Một số nghị quyết đã phân cấp, phân quyền cho địa phương theo phương châm “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Trung ương giữ vai trò kiến tạo, giám sát, kiểm tra”. Các luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường tập trung vào việc xử lý triệt để hơn tình trạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm rác thải, tạo môi trường sống xanh, sạch hơn cho các đô thị lớn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau cuộc tiếp xúc, thành phố Cần Thơ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền của các phường, xã thì giao cho Bí thư, Chủ tịch phường, xã trực tiếp giải quyết. Vấn đề nào của thành phố thì Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ngành thành phố giải quyết.

Trong đó, thành phố tập trung giải quyết, dứt khoát xóa quy hoạch treo; cải cách thủ tục hành chính nhất là thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; nâng cấp đường giao thông.

Liên quan đến việc “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ rà soát lại xem thành phố còn nhà tạm, nhà dột nát nào để sửa chữa, đảm bảo chất lượng để bà con có nhà mới đón Tết. Đồng thời, Cần Thơ đẩy mạnh xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết theo phát động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua. Chính phủ đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ, hoàn thành việc sửa chữa hơn 34.000 ngôi nhà bị hư hỏng trước ngày 31/12/2025; xây lại mới hơn 1.600 nhà bị sập đổ trước ngày 31/1/2026.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố triển khai tốt các nghị quyết của Trung ương, trong đó có Nghị quyết số 59- NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Thành phố chủ động làm việc với các bộ, ngành để sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45 nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo cơ chế, chính sách đặc thù để Cần Thơ phát triển trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kết luận của Bộ Chính trị, nhất là kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm khi làm việc với thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng (cũ) và tỉnh Hậu Giang (cũ); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I. Từ thành phố đến các xã, phường phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội.

Lưu ý thành phố cần có những giải pháp đồng bộ để giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, những bệnh viện phải được nâng cấp, sửa chữa để người dân khám và điều trị bệnh. Thành phố quan tâm đến những dự án ODA, dự án về giao thông, thủy lợi, xây dựng kết cấu hạ tầng; thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư những dự án lớn để phát triển thành phố trong tương lai. Để làm được điều đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thành phố phải quan tâm đến công tác đền bù, tái định cư, thu hồi đất. “Nhà đầu tư nào khi đến cũng hỏi có đất sạch, đủ điện, đủ nước sạch không? Rồi nguồn nhân lực, nhân công lao động. Đây là những vấn đề mà thành phố phải giải quyết”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị thành phố quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo; nâng cao trình độ học vấn, dân trí cho người dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); chăm lo cho ngành y tế, nâng chất lượng khám và điều trị bệnh; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để thu hút khách du lịch. Đồng thời, thành phố đảm bảo quốc phòng – an ninh; tập trung cao độ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng cuối năm 2025, đầu năm 2026 như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Thìn 2026 cho nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, lựa chọn cán bộ có đức, có tài, đủ năng lực, trình độ chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, thay mặt các đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với niềm tin, sự ủng hộ quý báu của toàn thể nhân dân và cử tri cả nước nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng; mong muốn các tầng lớp nhân dân và cử tri tiếp tục đồng hành, góp ý để Quốc hội hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam trao tượng trưng hơn 5 tỷ VND cho xã Hòa An xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam trao 5,3 tỷ đồng hỗ trợ xã Hòa An, thành phố Cần Thơ xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn./.