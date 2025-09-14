Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tiếp tục triển khai bài bản, hoàn thành Quốc hội số

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Hội nghị lần đầu tiên sử dụng video chuyên đề thay cho báo cáo, giới thiệu khung kỹ năng số, minh họa cách AI hỗ trợ công tác nghị trường; giới thiệu Chat GPT, làm sáng tỏ những nội dung trọng tâm, các giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” trong thời gian tới.

* Lan tỏa tri thức, kỹ năng số trong toàn xã hội

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Quốc hội đã nâng cấp, triển khai ứng dụng “Quốc hội 2.0” với cải tiến vượt bậc với sự hỗ trợ tích cực, nhiệt tình của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) cùng hỗ trợ của nhóm chuyên gia Singapore. Việc triển khai ứng dụng “Quốc hội 2.0” tại Kỳ họp thường kỳ thứ 9 khá thành công. Từ chỗ chưa quen, đến nay, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã sử dụng ứng dụng “Quốc hội 2.0”, trí tuệ nhân tạo AI áp dụng vào công việc. Đây là một chuyển biến cực kỳ quan trọng về mặt nhận thức và hành động.

Nêu rõ kết quả này chỉ là bước đầu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới một cách bài bản như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các vụ trong cơ quan Quốc hội tiếp tục tập huấn, học tập, nghiên cứu các chuyên đề này; tiếp tục tập huấn cho các đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân ở cấp tỉnh và cấp xã.

Cùng với đó, nhanh chóng ban hành chính thức Khung kiến thức kỹ năng số, giáo trình, bài giảng, triển khai, tập huấn đúng người, đúng nhu cầu. Giáo trình phải xây dựng làm sao dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đồng thời, phát triển các giáo trình điện tử, bài giảng trực tuyến, ứng dụng học tập trên ứng dụng di động, triển khai đến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã. Ngoài ra, tích hợp lên nền tảng số quốc gia quản lý thống nhất công nhận kết quả học tập là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên gắn với công tác thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Văn phòng Quốc hội tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng số và tăng cường kiểm tra, không chỉ nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đội ngũ cán bộ Quốc hội mà phải lan tỏa tri thức, kỹ năng số trong toàn xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể từ Trung ương đến địa phương nghiên cứu, học tập, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu gắn chặt với cải cách hành chính.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Viettel, các chuyên gia của Singapore tiếp tục ủng hộ để hoàn thành Quốc hội số cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); đầu tư hạ tầng số nhất là máy móc, thiết bị đường truyền... "Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã phải vào cuộc quyết liệt thì sự nghiệp này mới thành công", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.