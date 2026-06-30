Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tiếp tục thể hiện vai trò trung tâm trong thể chế hóa chủ trương của Đảng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang chỉ đạo rất quyết liệt yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, vận hành hiệu quả, lấy kết quả phục vụ nhân dân và phát triển đất nước làm thước đo.

Đối với Quốc hội, yêu cầu đặt ra rất cao, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đúng tầm các chủ trương lớn của Đảng; nâng cao chất lượng thẩm tra, phản biện chính sách, giám sát thực thi; đồng thời bảo đảm Đảng bộ vận hành thông suốt, kỷ cương, hiệu quả trong mô hình tổ chức mới. Quốc hội đang chuẩn bị tổ chức kỳ họp không thường lệ (dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8/2026) để cho ý kiến và thông qua các luật và một số nội dung quan trọng khác. Do vậy, khối lượng công việc trong thời gian tới là rất lớn, yêu cầu rất cao, tiến độ rất khẩn trương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng bộ Quốc hội; dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 (sửa đổi, bổ sung) và 2 dự thảo Đề án trình Ban Bí thư ban hành (gồm Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội với các đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan đảng ở Trung ương; Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương). Các ý kiến đã tập trung vào những vấn đề cơ bản, cốt lõi như: nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng ủy Quốc hội; đổi mới phương thức làm việc; tăng cường phối hợp trong hệ thống chính trị; bảo đảm Quốc hội thực hiện tốt hơn chức năng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc hoạt động dần đi vào nền nếp; sự phối hợp trong tổ chức thực hiện được nâng lên; tiếp tục thể hiện vai trò trung tâm trong thể chế hóa chủ trương của Đảng, nhất là các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cùng với đó, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đặc biệt là lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ Quốc hội tập trung cao cho việc thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng sau Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, do đó cần bám sát để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập pháp, thẩm tra, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án trình cấp có thẩm quyền; làm tốt công tác tư tưởng chính trị, tổ chức, công tác kiểm tra và kỷ luật trong toàn Đảng bộ; tăng cường công tác chuyên môn của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban. Đồng thời, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và Đảng bộ Quốc hội; tăng cường phối hợp với các cơ quan ngoài Quốc hội để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Đối với việc hoàn thiện Quy chế làm việc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quy chế phải được xây dựng theo hướng không chỉ là văn bản quy định quy trình mà phải thực sự trở thành khuôn khổ vận hành của Đảng bộ trong mô hình mới. Phải rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ phân công, rõ cơ chế phối hợp, rõ kiểm tra; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Đối với 2 Quy chế phối hợp trình Ban Bí thư, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần dành thời gian nghiên cứu kỹ, lấy ý kiến đầy đủ các cơ quan liên quan để tiếp tục hoàn thiện. Tinh thần là phối hợp không phải để tăng thủ tục mà là để thông suốt lãnh đạo, nâng cao chất lượng quyết sách, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; phối hợp để phục vụ trực tiếp công tác xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, công tác dân nguyện, tiếp xúc cử tri và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ Quốc hội cần vận hành kỷ cương hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, tham mưu sắc bén hơn, hành động quyết liệt hơn, để Quốc hội thực sự là trung tâm thể chế hóa đường lối của Đảng, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Sau Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Quốc hội khẩn trương tiếp thu đầy đủ, chọn lọc, hoàn thiện các văn kiện theo tinh thần: ngắn gọn, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ sản phẩm, khả thi, kiểm tra được và tổ chức thực hiện được ngay; không ngừng nâng cao năng lực để trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, chuyên nghiệp, hiện đại, là "bộ não" và "trung tâm điều phối" của Đảng bộ Quốc hội trong mô hình mới.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phải bắt tay vào việc; không để nghị quyết, quy chế, kết luận dừng ở văn bản. Chuyển đổi số phải làm thay đổi phương thức lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực thi, không chỉ số hóa quy trình làm việc. Cơ chế là việc nào đã rõ thì làm ngay; việc nào còn vướng thì chủ động đề xuất; việc nào đã phân công thì phải có tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm cụ thể.

Tại Hội nghị, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội đã biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030./.