Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Andrey Vladimirovich Yatskin, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng Đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga sang thăm làm việc tại Việt Nam; đánh giá chuyến thăm là bước quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, thúc đẩy hợp tác và trao đổi trực tiếp giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nga của Quốc hội Việt Nam và Nhóm Hợp tác với Việt Nam của Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga; qua việc thăm, tìm hiểu và thực tế tại các địa phương của Việt Nam, tăng cường hợp tác giữa các tỉnh, thành phố Việt Nam với các chủ thể của Liên bang Nga. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã chuyển lời chào và hỏi thăm đến Tổng thống Nga V.V. Putin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang V.I. Matviyenko, Chủ tịch Duma Quốc gia V.V. Volodin.

Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga A.V. Yatskin bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cảm ơn Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Việt Nam về sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo dành cho Đoàn; khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Quốc hội luôn là xung lực để thúc đẩy hợp tác trên kênh Quốc hội. Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang A.V. Yatskin chuyển lời hỏi thăm của Chủ tịch Hội đồng Liên bang V.I. Matviyenko đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và khẳng định lãnh đạo cấp cao Liên bang Nga hết sức coi trong quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam; coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại ông A.V. Yatskin kể từ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga vào tháng 9/2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và chúc mừng nước Nga đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; cho rằng quá trình đó không thể không kể đến vai trò, đóng góp quan trọng của Hội đồng Liên bang. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô, trong đó có nhân dân Nga anh em trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của Liên bang Nga ngày nay trong sự nghiệp phát triển đất nước Việt Nam. Với nền tảng của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện được hai bên thiết lập hơn 10 năm nay (2012 - 2025), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định quan hệ chính trị tin cậy cao là cơ sở quan trọng để hai bên phát huy hơn nữa các tiềm năng hợp tác, vì lợi ích và phát triển của cả hai dân tộc.