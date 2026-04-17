Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Lào đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố khóa V, hoàn tất việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước cho nhiệm kỳ mới; đồng thời, chúc mừng đồng chí Sounthone Xayachack được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa X.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội ngày càng được củng cố, duy trì chặt chẽ, hiệu quả và thiết thực. Quốc hội Việt Nam luôn trân trọng và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, đặc biệt là thông qua hợp tác Nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, sự giám sát hiệu quả của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, cùng với tinh thần đoàn kết và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đất nước và nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031, chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào cảm ơn và trân trọng sự hỗ trợ quý báu của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong thời gian qua. Đặc biệt, dù gặp nhiều thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, tương trợ, Việt Nam đã kịp thời hỗ trợ Lào đảm bảo năng lượng trong bối cảnh nguồn cung thế giới bị gián đoạn nghiêm trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak và các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Hai bên nhất trí tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, tăng cường hợp tác trao đổi đoàn, đặc biệt là giữa lãnh đạo Quốc hội, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, đồng thời nhất trí phối hợp triển khai công tác giám sát để đẩy mạnh các dự án hợp tác, đầu tư của Việt Nam ở Lào bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ theo đúng nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Quốc hội hai nước đã đề ra./.