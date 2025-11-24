Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn doanh nghiệp Hội đồng kinh doanh châu Âu-ASEAN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN Thay mặt Đoàn, Chủ tịch Hội đồng kinh doanh châu Âu-ASEAN Jens Ruebbert bày tỏ vinh dự được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Việt Nam dành thời gian gặp gỡ, trao đổi nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai bên. Ông Jens Ruebbert cũng bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc với những thiệt hại nghiêm trọng mà Việt Nam đang phải gánh chịu do bão lũ và thiên tai gây ra thời gian gần đây, hy vọng người dân Việt Nam sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Với sự có mặt đông đảo của hơn 120 đại biểu đến từ hơn 40 doanh nghiệp quan trọng hàng đầu EU, ông Jens Ruebbert khẳng định, điều này cho thấy sự quan tâm rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đối với thị trường Việt Nam. Theo Chủ tịch Hội đồng kinh doanh châu Âu-ASEAN, quan hệ Việt Nam-EU thời gian qua đã có những bước phát triển rất năng động, thực chất và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. EU tiếp tục là một trong những đối tác thương mại-đầu tư quan trọng hàng đầu của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và lớn nhất trong ASEAN. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đi vào thực thi đã giúp thương mại hai chiều duy trì đà tăng trưởng tích cực, trung bình 10-15%/năm. Chủ tịch Hội đồng kinh doanh châu Âu-ASEAN nhấn mạnh, những con số rất ấn tượng đã thể hiện quan hệ hợp tác sâu rộng giữa hai nền kinh tế. Các doanh nghiệp châu Âu đánh giá rất cao nỗ lực của Việt Nam trong việc mở cửa hoạt động thương mại, tăng cường cải cách kinh tế, ổn định quốc gia, nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu, quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng… đã tiếp tục tăng cường vị thế của Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu của ASEAN về đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, dịch vụ và năng lượng tái tạo. Chủ tịch Hội đồng kinh doanh châu Âu-ASEAN nhấn mạnh, những con số rất ấn tượng đã thể hiện quan hệ hợp tác sâu rộng giữa hai nền kinh tế. Các doanh nghiệp châu Âu đánh giá rất cao nỗ lực của Việt Nam trong việc mở cửa hoạt động thương mại, tăng cường cải cách kinh tế, ổn định quốc gia, nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu, quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng… đã tiếp tục tăng cường vị thế của Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu của ASEAN về đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, dịch vụ và năng lượng tái tạo.

Chủ tịch Hội đồng kinh doanh châu Âu - ASEAN mong muốn, thông qua cuộc gặp gỡ, trao đổi, các doanh nghiệp châu Âu sẽ hiểu rõ hơn về các ưu tiên của Việt Nam; xác định các lĩnh vực hai bên có thể hợp tác để thúc đẩy các mục tiêu kinh tế chung.

Tại cuộc gặp, đại diện các doanh nghiệp châu Âu đã nêu nhiều ý kiến xác đáng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam liên quan đến Nghị quyết về cơ chế tháo gỡ khó khăn cho phát triển năng lượng giai đoạn 2026 - 2030; dự thảo Luật Phòng bệnh, cơ chế quản lý Quỹ phòng bệnh, quản lý dược và thực phẩm bảo vệ sức khỏe… Các ý kiến cũng đề xuất liên quan đến quy trình xây dựng pháp luật, đặc biệt là yêu cầu nâng cao chất lượng đánh giá tác động chính sách, mở rộng tham vấn doanh nghiệp…

Phát biểu tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Việt Nam coi Liên minh châu Âu và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu - ASEAN là những đối tác quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - thương mại và hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Chính sách nhất quán của Việt Nam là giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ đi đôi với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; thúc đẩy các đột phá chiến lược về thể chế, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thực hiện chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm và theo sát các vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển kinh tế, xã hội và tạo dựng các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư từ châu Âu.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN Các hoạt động của Quốc hội không chỉ liên quan đến việc ban hành các luật, nghị quyết, mà còn hướng tới việc giám sát, đánh giá tổ chức thực hiện và cải cách các chính sách nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và thuận lợi cho các doanh nghiệp. Trong các năm qua, Quốc hội Việt Nam đã triển khai nhiều cải cách quan trọng trong hệ thống pháp lý, với mục tiêu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động đầu tư. Quốc hội cũng đang tích cực nghiên cứu, điều chỉnh các chính sách và pháp luật sao cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế. Cảm ơn các kiến nghị thẳng thắn, xây dựng của Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để tiếp thu, nghiên cứu đầy đủ các đề xuất, qua đó tạo dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp châu Âu hoạt động thành công và lâu dài tại Việt Nam. Trên cơ sở các ý kiến, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng kinh doanh châu Âu-ASEAN, Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và các doanh nghiệp thành viên tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam; phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), mở cửa hơn nữa thị trường, nhằm duy trì vị thế hai đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các doanh nghiệp có tiếng nói thúc đẩy 7 nước thành viên EU còn lại (Ireland, Áo, Bỉ, Đức, Hà Lan, Pháp, Slovenia) hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) để tạo đột phá mới trong lĩnh vực đầu tư giữa hai bên; đồng thời có tiếng nói thúc đẩy việc Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, góp phần bảo đảm nguồn cung ứng cho thị trường EU.

Hội đồng kinh doanh châu Âu - ASEAN, Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tăng cường trao đổi, đối thoại với Quốc hội và Chính phủ Việt Nam về các vấn đề liên quan đến hoàn thiện thể chế, chất lượng đánh giá tác động chính sách, tham vấn doanh nghiệp và tính minh bạch, ổn định của pháp luật, giúp Việt Nam hoàn thiện hệ thống chính sách theo thông lệ của quốc tế. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong việc đóng góp ý kiến về các vấn đề kinh tế vĩ mô, qua đó cùng xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định và cạnh tranh hơn cho doanh nghiệp EU tại Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của EU như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nông nghiệp sạch, đào tạo nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo..., Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Việt Nam trong các dự án công nghệ cao, tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông và môi trường, đô thị thông minh, phát triển nghề cá bền vững...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của EU thông qua chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và kết nối với các tập đoàn châu Âu trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như công nghệ cao, kinh tế số và phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu và xem xét các ý kiến, đề xuất từ các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp châu Âu, để thúc đẩy các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, giảm thiểu các rào cản và tạo ra một hệ thống pháp lý linh hoạt, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan lập pháp và các doanh nghiệp nhằm bảo đảm các chính sách, pháp luật sẽ ngày càng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đặc biệt trong việc thúc đẩy các dự án đầu tư lớn, các công nghệ mới và các sáng kiến phát triển bền vững./.