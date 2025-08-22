Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là chuyến thăm đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Chúc mừng ông Nakasone Yasutaka được bầu làm Trưởng Ban Thanh niên Đảng LDP, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cùng với chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, bà Yuko Obuchi (từ ngày 7-9/8/2025), chuyến thăm lần này của các nghị sĩ chủ chốt trong Ban Thanh niên Đảng LDP, cùng đông đảo các nghị sĩ từ các địa phương của Nhật Bản sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, cũng như giao lưu nghị sĩ, giao lưu thanh niên giữa hai nước.

Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Nakasone Yasutaka trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam (2/9); chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được thời gian qua dưới sự dẫn dắt, lãnh đạo của các lãnh đạo cấp cao trong đó có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ông Nakasone Yasutaka đánh giá cao hoạt động của Quốc hội Việt Nam đặc biệt trên lĩnh vực lập pháp. Kỳ họp thứ 9 vừa qua là kỳ họp có khối lượng nội dung về công tác lập pháp nhiều nhất từ trước đến nay khi Quốc hội thông qua 34 luật, nhiều nghị quyết trong đó có quyết sách rất quan trọng là Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, Trưởng Ban Nakasone Yasutaka khẳng định sẽ cùng lực lượng thanh niên hai nước tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Ông Nakasone Yasutaka cũng mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực xây dựng hạ tầng, quốc phòng - an ninh, du lịch, lao động; hợp tác trên các kênh không chỉ ở Trung ương mà ở cả địa phương, giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hoạt động trao đổi, giao lưu thực chất và hiệu quả giữa Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng như các nghị sĩ trẻ hai nước thời gian qua. Đoàn cũng vừa có cuộc hội đàm thành công với Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các hoạt động này sẽ góp phần xây dựng, củng cố sự tin cậy giữa các thế hệ lãnh đạo trẻ hai nước; tin tưởng với tài năng, sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, các nghị sĩ sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn sau chuyến thăm Việt Nam lần này, sẽ có nhiều nghị sĩ tham gia Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt; nhiều nghị sĩ địa phương tham gia, vận động và ủng hộ việc thành lập tổ chức Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt tại Hội đồng nhân dân địa phương; nhấn mạnh đây sẽ là cầu nối ủng hộ và thúc đẩy quan hệ hai nước. Đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ trao đổi đoàn cấp cao và cấp ủy ban, nghị sĩ, nhóm nghị sĩ hữu nghị được duy trì với nhiều nội dung phong phú và hình thức đa dạng, góp phần thiết thực vào việc thúc đẩy triển khai các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Nhất trí với đề xuất của Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Nakasone Yasutaka, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, Việt Nam - Nhật Bản cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực mới là khoa học - công nghệ cũng như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.