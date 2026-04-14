Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Italy - Việt Nam

Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm đất nước Italy tươi đẹp và trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Italy - Việt Nam Chiara Gribaudo đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nghị viện thời gian qua và bày tỏ mong muốn sớm tổ chức chuyến thăm của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Italy – Việt Nam tới Việt Nam để tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Nhân dịp này, bà Chiara Gribaudo chúc mừng ông Trần Thanh Mẫn được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Italy – Việt Nam Chiara Gribaudo. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Italy - Việt Nam vui mừng cho biết Italy là một trong những quốc gia đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA); đồng thời khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường hợp tác nghị viện, giao lưu nhân dân… đóng vai trò rất quan trọng, góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng, hòa bình tại mỗi quốc gia cũng như trong khu vực. Nhấn mạnh Việt Nam là đất nước tươi đẹp, giàu truyền thống lịch sử, bà Chiara Gribaudo cho rằng cần tiếp tục củng cố mối liên kết giữa hai nước dựa trên quan hệ truyền thống lịch sử tốt đẹp giữa hai dân tộc, với tinh thần cùng nhau hợp tác, xây dựng và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Italy - Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp tích cực của nhóm đã góp phần thúc đẩy hợp tác nghị viện, tăng cường tin cậy chính trị và mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống, giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng cuốn sách "80 năm Quốc hội Việt Nam" cho Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Italy – Việt Nam Chiara Gribaudo. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hơn 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược, quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tin cậy chính trị được tăng cường, các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư được thúc đẩy; hợp tác văn hóa được quan tâm. Năm 2025, kim ngạch thương mại 2 chiều đạt khoảng 7,3 tỷ USD; các nhà đầu tư từ Italy đã đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 633 triệu USD. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng tiềm năng và dư địa hợp tác của hai nước còn rất lớn. Việt Nam có thế mạnh về sản xuất, dân số lớn (hơn 100 triệu người) và là thị trường năng động, trong khi Italy có thế mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, may mặc, giày da, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh. Đồng thời, hai bên cần tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao và các cấp của Quốc hội/Nghị viện hai nước, nhóm nghị sỹ trẻ, nghị sỹ nữ, nhóm nghị sỹ hữu nghị để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội cho biết chuyến công tác tới Italy lần này nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục…, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược, hướng tới đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Italy - Việt Nam về tổ chức đoàn sang thăm Việt Nam để tăng cường quan hệ giữa nghị viện hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên trao đổi để thu xếp thời gian chuyến thăm phù hợp./.